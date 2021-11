PSG Mercato : Deux nouveaux indices sur l'avenir de Mbappé

Publié par Ange A. le 21 novembre 2021 à 06:31

Kylian Mbappé a encore été décisif avec le PSG ce samedi contre le FC Nantes. Il a d’ailleurs été honoré par le club lors de ce succès.

Une grande première pour Mbappé en 4 ans

Le Paris Saint-Germain s’est rassuré avant de retrouver Manchester City en Ligue des champions mercredi. Opposé au FC Nantes samedi au Parc des Princes, le PSG s’est imposé (3-1). Une fois de plus, Kylian Mbappé s’est illustré lors de ce succès parisien. L’attaquant parisien a d’abord dévié une frappe de Leandro Paredes pour ouvrir le score. Il a ensuite délivré une passe décisive à Lionel Messi, auteur de son premier but après 6 matchs de Ligue 1 Uber Eats. De nouveau décisif, le numéro 7 parisien a pour la première fois arboré le brassard depuis son arrivée dans la capitale en 2017. Certains analysent ce geste comme une énième marque de reconnaissance du club envers l’ancien Monégasque. Lequel rechigne à prolonger son contrat et pourrait rejoindre le Real Madrid gratuitement au terme de la saison.

La sortie de Mbappé après Nantes

Alors que son avenir avec le Paris Saint-Germain reste flou, Kylian Mbappé n’a pas caché sa fierté d’évoluer au PSG. Après la rencontre, l’attaquant de 22 ans s’est livré au micro de PSG TV. « Je me sens bien, je suis heureux, je joue dans des équipes où on me met dans les meilleures conditions, donc ça aide aussi, et j’espère continuer comme ça », a notamment lâché le crack de Bondy. Contre Nantes, il a inscrit son 8 buts et délivré sa 12e passe décisive cette saison. Reste maintenant à savoir s sa sorte augure des lendemains qui chantent avec le club francilen au moment où la presse espagnole s’enflamme sur son transfert gratuit au Real. Sur le plateau de l’émission « El Chiriguinto », Pipi Estrada révélait même que l’attaquant tricolore venait de s’offrir une nouvelle maison à Madrid.