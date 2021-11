PSG Mercato : Mbappé va filer au Real, un gros indice tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 20 novembre 2021 à 15:41

Le Real Madrid ne craint plus personne pour Kylian Mbappé. D’ailleurs, la famille de l’attaquant du PSG se prépare à un grand changement.

Le PSG définitivement résigné pour Kylian Mbappé ?

Arrivé en août 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé s’apprête à quitter gratuitement le Paris Saint-Germain. Désireux de rejoindre le Real Madrid l’été dernier, l’attaquant de 22 ans a demandé au PSG de négocier afin de trouver un accord avec le club madrilène. Mais les dirigeants parisiens ont refusé de le laisser partir malgré une offre de 160 millions d’euros, 200 millions selon Florentino Pérez. Il faut dire que le vice-champion de France en titre espérait pouvoir convaincre le champion du monde 2018 de parapher un nouveau bail.

Mais le journal espagnol AS révèle que les décideurs du Paris SG semblent avoir compris finalement que l’enfant de Bondy reste inflexible et qu’il ne changera pas d’avis concernant son souhait de défendre les couleurs du Real Madrid. Malgré les nombreuses pressions de Nasser Al-Khelaïfi et les siens, la famille Mbappé n’a pas cédé d’un iota et s’apprête donc à négocier librement avec les Merengues à compter du 1er janvier prochain.

Le quotient madrilène assure même que pour la première fois depuis le début de ce feuilleton, le Paris Saint-Germain est en train de se résigner à l’idée de voir son numéro 7 s’en aller à l’issue de la saison. D’ailleurs, son entourage prépare déjà son déménagement.

PSG Mercato : La famille Mbappé a acheté une maison à Madrid

La célèbre émission El Chiringuito annonce déjà depuis plusieurs mois que Kylian Mbappé a plus de chances de rejoindre le Real Madrid que de prolonger en faveur du Paris Saint-Germain. Le journaliste Pipi Estrada, qui suit ce dossier depuis le début, confirme la tendance concernant l’avenir du partenaire de Lionel Messi et révèle que la famille Mbappé a récemment acheté une maison dans la capitale espagnole. Preuve que le protégé de Mauricio Pochettino a d’ores et déjà tranché en ce qui concerne la suite de sa carrière.