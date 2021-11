FC Nantes Mercato : Gros coup de théâtre pour la vente du club ?

Publié par JEAN-LUC D le 27 novembre 2021 à 17:30

Alors que le FC Nantes affronte le LOSC ce samedi, pour la 15e journée de Ligue 1, une grosse info sur la vente du club vient de tomber.

Vente FC Nantes : Waldemar Kita accélère les démarches

De passage sur le plateau de l’After Foot, David Phelippeau a livré une info-choc sur le projet de vente du FC Nantes. Le journaliste de 20Minutes a notamment expliqué que le projet de nouveau centre d’entraînement à Vair-sur-Loire est désormais au point mort. D’abord lancé par Waldemar Kita pour augmenter la valeur des Canaris, dans l’optique d’une meilleure vente, ce projet a été arrêté le mois dernier et « les salariés chargés de plancher sur le cas du nouveau centre ne sont plus sur ce dossier actuellement », révèle Phelippeau.

« J’ai eu des nouvelles du projet de rachat de Mickael Landreau, pas plus tard que ce matin et ça avance très bien. On a le sentiment qu’on va peut-être vers une fin de l’ère Kita au FC Nantes. Kita est vendeur, ça c’est une certitude », précise-t-il ensuite sur RMC. Autrement dit, les choses s’accélèrent du côté de la direction actuelle en vue d’une reprise du club nantais. Et toujours, c’est le collectif Nantais qui est en ligne de mire.

Le Collectif Nantais de Mickael Landreau ne lâche pas l’affaire

Le compte Twitter Le Prophète du Ballon Rond, très bien renseigné sur le FC Nantes, n’a pas tardé à rebondir après sur l’information de David Phelippeau en affirmant qu’une offre serait déjà en préparation d’ici à la fin de l’année civile. « Puisque l’info est maintenant sortie, on peut ajouter qu’une première offre devrait être formulée avant la fin de l’année », assure le réseau social. Le montant de celle-ci n’est en revanche pas précisé. Aux dernières nouvelles, cette offre de rachat ferme a été formulée par le Collectif Nantais de Mickael Landreau. Le FC Nantes pourrait donc être vendu avant l’AS Saint-Étienne.

Affaire à suivre…