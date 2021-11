PSG Mercato : Kylian Mbappé, la phrase choc de Nasser Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 30 novembre 2021 à 11:39

Présent à la cérémonie du Ballon d’Or 2021, Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, a été interrogé sur l’avenir de son joueur Kylian Mbappé.

Al-Khelaïfi : « Mbappé sait ce qu’il veut faire, nous aussi »

D’ordinaire très direct lorsqu’il s’agit d’évoquer l’avenir de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a semblé un peu contrarié lundi soir lorsqu’il a été interrogé sur la situation actuelle de l’international français de 22 ans. Sous contrat jusqu’au 30 juin prochain, l’ancien attaquant de l’AS Monaco n’a toujours pas paraphé un nouveau bail avec le Paris Saint-Germain. Au micro de La Chaîne L’Équipe, son président s’est fendu d’une déclaration qui laisse clairement à penser que l’enfant de Bondy n’a pas changé d’avis sur son souhait de rejoindre le Real Madrid depuis l’été dernier.

« Kylian Mbappé Ballon d'Or un jour au PSG ? Vous savez ce que je pense, c'est un grand joueur. Il sait ce qu'il veut faire, nous aussi. Si ça avance ? J'espère ! », a déclaré Nasser Al-Khelaïfi, confirmant ainsi que Mbappé a déjà arrêté sa décision en ce qui concerne son futur et que le PSG en a pris acte. D’ailleurs, la presse espagnole assure depuis plusieurs semaines que le Champion du monde 2018 se prépare à quitter le PSG pour une nouvelle histoire en Liga.

Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid cet été

D’après les informations du journaliste espagnol Tomas Roncero, le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat. Malgré un mercato estival XXL avec notamment les arrivées de Lionel Messi et Sergio Ramos, Nasser Al-Khelaïfi et les siens ne sont pas parvenus à arracher un accord avec Mbappé. Arrivé en août 2017 contre un chèque de 180 millions d’euros, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco semble avoir fait son temps au PSG et compte désormais aller poursuivre sa carrière au Real Madrid.

« Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid cet été. Les Merengues ont déjà planifié la prochaine saison avec lui. Tout est réglé. De toute façon, s'il le souhaitait, il aurait déjà prolongé son contrat au PSG, car les dirigeants parisiens lui ont proposé beaucoup d'argent. Il ne l'a pas fait, car sa conviction est de jouer pour le Real. Le 1er janvier, même si rien ne sera sûrement rendu public, il signera à Madrid », a expliqué le spécialiste mercato du quotidien madrilène AS. Une bien mauvaise nouvelle pour les supporters parisiens qui espéraient voir leur chouchou changer d’avis et rester un peu plus longtemps dans la capitale.