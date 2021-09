LDC : Même sans Lionel Messi, le Barça fait peur au Benfica

Publié par Timothée Jean le 29 septembre 2021 à 06:07

Ce mercredi soir, le Benfica Lisbonne accueille le Barça pour le compte de la deuxième journée de Ligue des Champions. Et à la veille de ce rendez-vous européen, le coach Jorge Jesus a dit tout le bien qu’il pensait de l’effectif du FC Barcelone.

LDC : Le coach de Benfica se méfie du Barça

Le Benfica Lisbonne réalise un sans-faute en championnat cette saison avec 21 points pris en 7 journées. Le club portugais reste sur une très bonne dynamique avec beaucoup de certitudes. Bien plus que Ronald Koeman et le Barça, pas vraiment convaincants depuis le début de saison. Le FC Barcelone a enchaîné plusieurs contre-performances ces dernières semaines et l’avenir du coach batave semble de plus en plus menacé. Son sort pourrait être réglé ce mercredi face au Benfica Lisbonne.

Mais l’entraineur Jorge Jesus refuse de tomber dans la facilité à l'heure où le Barça traverse une situation délicate. Le coach de Benfica reste très prudent et assure que le Barça reste l'un des meilleurs clubs de la planète, même sans Lionel Messi parti au PSG. « Le Barça reste l'une des équipes les plus fortes d'Europe et du monde, avec des joueurs de très haut niveau. Bien sûr, avec Lionel Messi, ils seraient plus forts, comme n'importe quelle équipe dans le monde. Le fait qu'ils n'aient plus Léo n'enlève rien au fait qu'ils sont forts. Ils n'ont perdu que contre le Bayern cette saison », a déclaré l'entraîneur des Aigles en conférence de presse. Le coach des Aigles s’attend donc à un « match très difficile » face aux Catalans en quête d’un premier succès en Ligue des Champions cette saison.

Le plan de Jorge Jesus pour battre le Barça

Toutefois, Jorge Jesus a confiance en son équipe et a un plan pour venir à bout du FC Barcelone. « Nous savons que le Barça est dangereux grâce à son jeu de position. Ils Ils ont des qualités individuelles et un bon positionnement. Nous préférons prendre des risques car nous n'allons pas changer notre idée. Nous allons essayer de les presser en première ligne », a-t-il ajouté. Reste à savoir si cela sera suffisant pour battre le Barça . Rendez-vous est pris ce mercredi au stade de Luz à partir de 21 heures.