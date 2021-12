PSG-Nice : La compo du Paris SG tombe ! L'après Neymar commence

Publié par Thomas le 01 décembre 2021 à 11:07

Ce mercredi, le PSG reçoit l'OGC Nice pour un match capital en Ligue 1. Découvrez la compo du Paris SG avec un gros changement au milieu.

Le Parc des Princes va célébrer son roi

Premier Ballon d’Or de l’histoire du Paris SG, et deuxième en Ligue 1 (après Jean-Pierre Papin à l’OM), Lionel Messi présentera ce mercredi soir son précieux trophée au public du Parc des Princes. À cette occasion, le club devrait honorer sa recrue estivale, qui sera d’ailleurs bien présent dans le onze initial malgré une gastro-entérite contractée après la cérémonie de lundi. Et une absence à l'entraînement hier.

Le natif de Rosario a déjà fait l'objet d'un hommage de son sponsor Adidas, qui avait érigé sept petites statues de chèvres devant la Tour Eiffel. Pourquoi cet animal si particulier ? C'est bien simple, GOAT, soit chèvre en anglais, est aussi l'acronyme de Greatest Of All Time (soit le meilleur de tous les temps). Un surnom souvent donné à de grands joueurs comme Messi ou Cristiano Ronaldo.

PSG : L’après Neymar commence ce soir

C’est une vieille histoire qui se répète. Ce week-end, contre l’AS Saint-Etienne, le Paris SG a perdu son attaquant star brésilien Neymaraprès une blessure importante à sa cheville. Les images de sa chute après le tacle de Maçon ont fait grincer des dents les supporters Rouge et Bleu, qui craignaient une grosse indisponibilité de leur joueur. Au final, le verdict du staff médical est tombé, Neymar sera éloigné des terrains entre 6 et 8 semaines. Une terrible nouvelle, qui devrait néanmoins faire un heureux dans l’écurie parisienne, Angel Di María. El Fideo, souvent mis de côté dans la hiérarchie des attaquants au profit de Messi, Mbappé et Neymar, devrait regagner sa place dans le trio de tête ce soir contre l’OGC Nice.

L’avènement du 4-3-3

Si l’arrivée de Lionel Messi dans la capitale française avait amené Mauricio Pochettino à développer un système à quatre attaquants (4-2-3-1) afin d’aligner ses " Quatre fantastiques ", la récente blessure de Neymar semble avoir enterré définitivement un dispositif qui peinait jusqu’alors à convaincre. Le peu de fois où le quatuor a débuté ensemble, Paris a souvent été en déséquilibre dans l’entrejeu et a rarement obtenu de bons résultats. Contre les Aiglons ce soir, Pochettino aura l’occasion de perfectionner son système de jeu pour probablement l’instaurer dans la durée pour le reste de la saison.

Une surprise au milieu ?

Blessé quelques heures avant le choc contre Man City en Ligue des Champions, Marco Verratti avait signé son retour aux entraînements du Paris SG cette semaine et sera bien présent ce soir pour la récéption du Gym. Néanmoins, le milieu italien devrait dans un premier temps débuter sur le banc, comme l’avance L’Équipe, qui met une pièce sur le Brésilien Rafinha pour le remplacer. Très peu utilisé cette saison, l’ancien barcelonais pourrait bénéficier de précieuses minutes ce soir et apporter toute sa technique aux côtés de deux milieux plus physiques (Danilo et Gueye).

Compo probable du PSG contre l’OGC Nice :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : A. Hakimi, Marquinhos, P. Kimpembe, N. Mendes

Milieux de terrain : I. Gueye, Danilo, Rafinha

Attaquants : L. Messi, K. Mbappé, A. Di Maria