ASSE : La vérité d’Yvan Maçon sur la blessure de Neymar

Publié par Ange A. le 29 novembre 2021 à 07:40

Yvann Maçon s’est exprimé après la blessure de Neymar à la cheville lors de la défaite de Saint-Étienne contre le Paris Saint-Germain.

L’AS Saint-Étienne a plié l’échine dimanche à Geoffroy-Guichard contre le Paris Saint-Germain. L’ASSE a été dominée (1-3) par le PSG. Déjà diminué après sa défaite contre Manchester City (1-2), le club de la capitale a enregistré un nouveau blessé contre les Verts. Victime d’une grave entorse cheville gauche sur un contact avec Yvann Maçon, Neymar Jr est sorti sur civière. Attaqué sur les réseaux sociaux après la blessure de Neymar, le Stéphanois a tenu à rétablir la vérité sur ce fait de match. Il estime que le Brésilien s’est blessé seul. « Je ne le touche pas. Il retombe sur ma jambe et se tord la cheville. Je suis triste pour lui, je sais ce que ça fait une blessure. J’espère qu’il va se rétablir le plus vite possible », a confié le protégé de Claude Puel au micro d’EVECT.

Maçon soutenu par l’ASSE

Suite aux attaques et autres menaces dont Yvann Maçon fait l’objet après la blessure de Neymar, l’AS Saint-Étienne est monté au créneau. L’occasion pour l’ASSE d’apporter son soutien à son polyvalent milieu et dénoncer le bashing dont il est désormais la cible sur les réseaux sociaux. « C’est avec beaucoup d'amertume que l’AS Saint-Étienne déplore une nouvelle fois la vague de haine et d’insultes dont est victime l’un de ses joueurs sur les réseaux sociaux après cet #ASSEPSG. Yvann Maçon ou un autre, le harcèlement en ligne doit cesser », a notamment dénoncé le club sur son compte Twitter.

Des premiers diagnostics inquiétants pour Neymar

De nouveau blessé à la cheville, Neymar Jr ne devrait plus rejouer cette année. Selon RMC Sport, les premiers examens effectués confirment une entorse et une indisponibilité d’environ six semaines. Des examens plus approfondis ce lundi permettront d’en savoir d’avantage sur la nature et la gravité de la blessure du crack auriverde.