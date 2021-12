PSG Mercato : Mbappé ou Haaland, le choix surprise du Real

Publié par Ange A. le 02 décembre 2021 à 07:28

Prétendant de Kylian Mbappé, le Real Madrid convoiterait également Erling Haaland. Les Merengues auraient tranché selon la presse locale.

Le Real aurait tranché entre Mbappé et Haaland

Prétendant de longue date de Kylian Mbappé, le Real Madrid a tenté de le recruter l’été dernier. Malgré ses offres aussi mirifiques les unes que les autres, le club espagnol a été débouté par le Paris Saint-Germain. Désormais, les Merengues n’attendraient plus que la fin de la saison et l’expiration du contrat du champion du monde tricolore pour l’enrôler en tant que joueur libre. L’ancien Monégasque devrait s’en tirer avec une énorme prime à la signature en cas de départ gratuit au Real. Seulement, outre l’attaquant du PSG, les Merengues s’intéressent également à Erling Haaland. Le buteur du Borussia Dortmund dispose d’une clause lui permettant de quitter le BVB l’été prochain pour un montant compris entre 75 et 90 millions. Une belle affaire que la Maison Blanche voudrait également saisir comme le souligne La Cadena SER. La radio espagnole assure même que le Norvégien serait désormais la priorité des Merengues.

Une excellente nouvelle en vue pour le PSG ?

D’après cette source, le Real Madrid ne voudrait plus tout miser sur une arrivée de Kylian Mbappé. Lequel n’est pas considéré comme un véritable attaquant de pointe par la radio. Pour le média espagnol, le Real souhaite en priorité trouver une doublure, voire un successeur de qualité à Karim Benzema. Plus à son aise sur les ailes, l’attaquant du Paris Saint-Germain ne ferait donc pas l’affaire pour l’après-Benzema. Reste maintenant à savoir si malgré ces allégations le leader de La Liga va renoncer au crack de Bondy. Lequel constituerait tout de même une excellente affaire à zéro euro lors du prochain mercato s’il ne venait pas à prolonger avec le PSG. Pour le moment, la tendance n’est pas à un renouvellement de son contrat tant il souhaite rejoindre son club de cœur.