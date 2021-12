PSG : La compo face à Lens avec une grosse surprise de Pochettino

Publié par JEAN-LUC D le 04 décembre 2021 à 11:18

Le RC Lens reçoit le PSG ce samedi, à 21 heures, en Ligue 1. Mauricio Pochettino pourrait faire un choix fort dans sa composition d’équipe.

PSG : Mauro Icardi préféré à Kylian Mbappé à Lens ?

Ce samedi, dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain (1er) affronte Lens (5e) au Stade Bollaert. Laissé au repos face à l’OGC Nice mercredi (0-0), Sergio Ramos ne jouera pas contre les Sang et Or. Le club de la capitale a confirmé dans un point médical que le défenseur central espagnol, qui est revenu à la compétition dimanche dernier face à l’AS Saint-Étienne, souffre de fatigue musculaire et sa charge de travail a été adaptée en conséquence.

Selon le communiqué des Rouge et Bleu, Ramos « reprendra l'entraînement avec le groupe dimanche. » Face aux hommes de Franck Haise et dans un stade Bollaert plein à craquer, les Parisiens devront trouver des solutions dans un secteur offensif moins inspiré ces dernières semaines. C’est pourquoi selon le journal L’Équipe, Mauricio Pochettino pourrait faire un choix fort ce soir. En effet, le journal sportif révèle que dans sa composition d’équipe face à l’équipe lensoise, l’entraîneur du PSG envisagerait de laisser Kylian Mbappé sur le banc au profit de Mauro Icardi.

Moins efficace lors des précédentes rencontres, notamment face à l'ASSE où il a beaucoup raté, l’international français de 22 ans pourrait céder sa place à l’Argentin de 28 ans au coup d’envoi de la rencontre. Présent en conférence de presse vendredi, Pochettino avait déjà évoqué cette possibilité. Face aux Lensois, le Paris SG pourrait donc aligner une attaque 100% argentine puisque Lionel Messi et Angel Di Maria sont pressentis pour accompagner Mauro Icardi sur le front de l’attaque.

Pour le reste, dans le Nord, l’équipe parisienne fera également sans Ander Herrera, qui reprendra l'entraînement dimanche, ainsi que de Julian Draxler (encore 2 à 3 semaines d'absence) et Neymar, qui continue ses soins au camp des Loges.

De son côté, Franck Haise a convoqué un groupe de 20 joueurs pour ce choc de la 17e journée du championnat. Un groupe sans surprise avec les mêmes absents pour cause de blessure, notamment Deiver Machado (ménisque), Wesley Saïd (ischios) et Yannick Pandor (quadriceps).

La compo du RC Lens

Lens : Leca – Gradit, Danso, Medina – Clauss, Doucouré, Fofana, Frankowski – Kakuta, Sotoca, Kalimuendo.

La compo du PSG :

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes – Gueye, Verratti, Paredes – Di Maria, Messi, Icardi.