PSG Mercato : Succession Mbappé, Doha prépare une offre en or !

Publié par JEAN-LUC D le 07 décembre 2021 à 05:41

Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG l’été prochain. À Doha, les hautes autorités du club parisien se préparent déjà à cette éventualité.

Karim Adeyemi, l’héritier naturel de Mbappé ?

Dans une interview avec Thierry Henry pour Prime Vidéo, Kylian Mbappé a notamment évoqué la question de son futur et de son transfert avorté au Real Madrid l'été dernier. L'attaquant du Paris Saint-Germain a notamment parlé d'une décision pas facile tout en assurant se sentir bien dans la capitale. « L’avenir ? Un jour, il y a ça, un jour il y a autre chose. Il se passe tellement de nouvelles choses qu'aujourd'hui, tu dois prendre le temps. C'est une décision qui n'est pas facile. Quoiqu'il arrive, je vais jouer dans un grand club », a déclaré le Champion du monde 2018.

Si Mbappé laisse toutes les portes ouvertes pour son futur, le PSG ne veut pas se faire surprendre à la dernière minute et s’active donc déjà en coulisses afin de lui trouver un successeur. Si des noms ronflants comme Robert Lewandowski (Bayern Munich), Mohamed Salah (Liverpool), Ousmane Dembélé (Barça) et Erling Haaland (Dortmund) sont régulièrement évoqués, le Qatar pencherait plus pour un profil plus prometteur et moins clinquant. Dans cette optique, le journal espagnol El Nacional révèle que le PSG serait prêt à dérouler le tapis rouge à Karim Adeyemi.

Auteur de 15 réalisations en 26 matches toutes compétitions confondues, le phénomène de Salzbourg est la grande révélation européenne de cette saison. Âgé de seulement 19 ans, l’international allemand fait rêver presque tous les grands clubs du continent. C’est pourquoi le vice-champion de France en titre serait prêt à sortir le chéquier afin de doubler toute concurrence dans ce dossier.

En effet, le média espagnol précise que Nasser Al-Khelaïfi serait enclin à offrir un contrat stratosphérique à Karim Adeyemi pour le convaincre de venir rejoindre la bande à Lionel Messi la saison prochaine. Alors que les spéculations vont bon train concernant son avenir, le jeune buteur du RB Salzbourg est sorti du silence pour faire une mise au point claire.

Karim Adeyemi vise « un top club » pour son futur

Profitant d’une interview accordée au journal italien Tuttosport, Karim Adeyemi a ouvertement lancer entendre qu’il pourrait bel et bien changer d’air l’été prochain. Si le Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester City et le Borussia Dortmund sont déjà sur les rangs pour le recruter, le natif de Munich sait où il veut aller s’il quittait le championnat autrichien.

« Dans les dernières années, plusieurs jeunes ont pu exploser à Salzbourg, comme Erling Haaland, mais également Sadio Mané et Naby Keita de Liverpool, ou encore Dominik Szoboszlai, qui est maintenant à Leipzig. Moi aussi, j’ai cet objectif : je veux que la prochaine étape de ma carrière soit un top club », a confié Adeyemi. Le PSG est donc prévenu.