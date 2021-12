PSG : C1, les deux adversaires probables du Paris SG connus !

Publié par Thomas le 09 décembre 2021 à 17:56

Alors que le PSG attend avec impatience le tirage au sort des 8es de finale de Ligue des champions, le club devrait s'en tenir à deuxgros cadors.

PSG : La Juve ou le Real pour les 8es

Après leur belle victoire au Parc des Princes contre Bruges mardi, le Paris Saint-Germain dresse un bilan mitigé de sa phase de groupe de Ligue des champions. Jamais totalement impérial dans son jeu, le Paris SG a payé son manque de fond de jeu et sa dépendance aux individualités en ne parvenant pas à terminer premier du groupe.

Une situation délicate qui laisse entrevoir une confrontation de haute volée pour les 8es, puisque mathématiquement, le PSG pourrait tomber contre Liverpool, le Bayern Munich, Manchester United, l’Ajax ou encore la Juventus. Soit six des clubs arrivés premiers de leurs poules ces clubs cités, deux font figure de grands favoris pour affronter les Rouge et Bleu.

Le Paris Saint-Germain a en effet de grandes chances de tomber sur la Juventus de Turin ou le Real Madrid ce lundi lors du tirage au sort. Pourquoi ? C’est simple, à cause des clubs de même pays ou de même groupe. Pour rappel, deux clubs d’un même pays (ex : Lille et Paris) ne peuvent se rencontrer pour les 8es de finale, de même pour deux clubs issus du même groupe (ex : City et Paris).

Tout dépend du match de ce soir entre l’Atalanta et Villarreal, si le club italien passe face au sous-marin Jaune, alors le Paris SG aurait 22,04% de probabilités de rencontrer la Juve (qui elle-même ne pourrait recevoir l’Atalanta). Dans le cas contraire, si le club espagnol venait à se qualifier, il éviterait alors le Real Madrid qui pourrait plus facilement tomber contre Paris (19,36% de chances). Dans chaque situation, le Bayern Munich et l’Ajax Amsterdam resteraient les adversaires les moins probable du Paris Saint-Germain (13% de chances).

Coup de blues pour le LOSC

De la même manière, Lille, leader de son groupe après avoir valeureusement battu Wolfsburg hier, a de grandes chances de tomber contre l’ogre Chelsea, tenant du titre, et ce, peu importe le résultat de Villarreal-Atalanta ce soir (la probabilité oscille autour des 25% selon le qualifié ce soir). Les Dogues ont moins de chance de tomber contre le Benfica ou le Sporting, les deux clubs portugais qualifiés pour les 8es cette édition. De très mauvaise augure donc pour la formation de Jocelyn Gourvennec qui avait pourtant mener une campagne de poule étincelante.