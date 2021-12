LOSC : Gourvennec savoure la qualification de Lille en 8es

Publié par Ange A. le 09 décembre 2021 à 01:45

Vainqueur de Wolfsburg, le LOSC a assuré sa place pour les huitièmes de la Ligue des champions. De quoi ravir Jocelyn Gourvennec.

Le LOSC corrige Wolfsburg et passe en huitièmes de la C1

Pour la deuxième fois de son histoire, le Lille OSC va disputer les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le LOSC s’est imposé sur la pelouse des Allemands de Wolfsburg mercredi (1-3). Burak Yilmaz a ouvert le score pour les Dogues à la 10e minute de jeu sur un caviar de Jonathan Ikoné. Jonathan David (72e) a doublé la mise avant qu’Angel Gomes (78e) ne crucifie les Loups sur un nouveau service d’Ikoné. Renato Steffen (89e) a sauvé l’honneur des locaux avant la fin du temps réglementaire. Grâce à ce succès, son troisième de rang en C1, le champion de France termine en tête de sa poule devant les Autrichiens de Salzburg, vainqueurs du FC Séville (1-0) dans l’autre rencontre du groupe.

Une grande fierté pour Gourvennec

Jocelyn Gourvennec s’est réjoui de cette prouesse et de la qualification du Lille OSC. Le coach du LOSC exprime surtout sa fierté d’écrire l’une des plus belles pages de l’histoire du club nordiste. « C’est historique. Après le Trophée des champions, les joueurs arrivent à marquer un peu plus l’histoire du club. C’était le levier, le ressort pour les dynamiser. C’est un moment très important. On est fiers de ça […] Quel que soit le tirage [prévu lundi, ndlr], cette opération marquera l’histoire de notre club », a déclaré le technicien lillois à L’Équipe. En attendant le printemps et le retour de la C1, l’entraîneur des Dogues souhaite se relancer en Ligue 1 où les Dogues n’occupent que la 11e place. « Je veux continuer à remonter au classement. On est sur le bon chemin. Il faut garder de l’humilité et beaucoup de détermination », a-t-il poursuivi. Invaincu depuis le 29 octobre contre le PSG, Lille va tenter d’étendre sa série contre Lyon (12e) ce dimanche à Pierre-Mauroy.