ASSE Mercato : Quel avenir pour Julien sablé après Reims ?

Publié par ALEXIS le 10 décembre 2021 à 11:22

Entraîneur intérimaire de l’ ASSE, Julien Sablé va diriger le match contre le Stade de Reims, samedi. Peut-il poursuivre après ce match ?

ASSE : Sablé, coach intérimaire contre Reims

Dans l’urgence, l’ ASSE a choisi Julien Sablé pour assurer l’intérim au poste d’entraîneur principal, suite au limogeage de Claude Puel, dimanche, après la lourde défaite contre le Stade Rennais (0-5) à Geoffroy-Guichard. Ayant dirigé l’entraînement de la semaine, il conduira donc l’équipe stéphanoise face au Stade de Reims, au stade Auguste Delaune, ce samedi (21h).

La confirmation a été donnée par la direction du club ligérien, jeudi, dans un communiqué officiel. « L’AS Saint-Étienne a confié, par intérim, la gestion de l’équipe professionnelle à Julien Sablé. L’entraîneur adjoint de l’ ASSE dirigera les Verts, samedi, à Reims, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats (21h) », a-t-elle confirmé. Mais est-il possible que le technicien de 41 ans poursuive sur le banc de touche des Verts après ce match en Bourgogne ? Possible, surtout si son équipe gagne.

Julien Sablé à des ambitions

Interrogé en conférence de presse sur son avenir, Julien Sablé a donné des indices qui confirment son ambition de poursuivre comme comme entraîneur plein. « Il reste 21 matchs, et ils sont tous importants. […] Je ne sais pas les décisions qui seront prises par le board, mais je serai au service du club… », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Le Progrès. « Mon avenir, c'est tout faire pour gagner à Reims. La première fois (du 15 novembre au 20 décembre 2017, ndlr), je n’étais pas prêt. Depuis (2017), j'ai appris des choses et je me sens légitime pour être à cette place », a-t-il confié.

Parlant de légitimité, Julien Sablé est désormais diplômé du Brevet d'Entraîneurs Professionnel de football (BEPF) après une formation d’un an, depuis mai 2020. Ce qui n’était pas le cas en 2017, lors des 35 jours passés sur le banc de touche des Verts avec le bilan catastrophique de 0 victoire, 2 nuls et 6 défaites. En le soulignant, l’ancien joueur de l’ ASSE (1998-2007) rêve d’aller au-delà du match contre le SDR. « J'ai envie de relever ce challenge, mais je ne peux pas être plus sincère que de dire que je ne pense pas plus loin que ce match », a-t-il lâché.

Désignation du nouveau coach : Loïc Perrin parmi les décideurs

Cependant, la décision n'appartient pas à Julien Sablé ! Son sort dépend du trio évoqué par Roland Romeyer : Loïc Perrin (nouveau coordinateur sportif), Samuel Rustem (Directeur général adjoint délégué aux activités sportives) et Jean-François Soucasse (président exécutif). « Tous les trois, ils ont la responsabilité de choisir le coach », avait déclaré le président du Directoire de l' ASSE sur Radio France Bleu Saint-Étienne.

Le technicien natif de Marseille sait évidemment qu'il n’a pas toutes les cartes en main pour succéder à Claude Puel. « Loïc m'a dit : "c'est un entraînement" puis "le match de Reims" », a-t-il admis, tout en laissant une fenêtre ouverte : « on est toujours lié à la performance et aux résultats ». En effet, en cas de succès à Reims, il est possible que Sablé reste pour le dernier match contre le FC Nantes (22 décembre), avant la trêve hivernale.