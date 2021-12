OM Mercato : Marseille surveille un grand espoir tricolore !

Publié par Thomas le 10 décembre 2021 à 10:45

Dans sa volonté de renforcer son secteur offensif, l' OM aurait jeté son dévolu sur un jeune phénomène international français pour cet hiver.

OM Mercato : Un grand espoir d’Amiens dans le viseur

Inarrêtable l’été dernier sur le marché des transferts, le directeur sportif marseillais, Pablo Longoria, ne devrait pas chômer lors des prochains mercato, à commencer par celui de janvier. Si Marseille bénéficie d’un effectif bien fourni à presque tous les postes, le début de saison olympien a toutefois révélé certaines carences dans l’entrejeu, que le club va vite chercher à régler. Parmi ces axes à renforcer, le secteur offensif semble être le plus prioritaire, dans une équipe qui n’a marqué que 23 buts soit autant que le 11ème, Lille.

Bonne nouvelle, l’Olympique de Marseille pisterait justement un grand espoir en attaque, Gearge Ilenikhena. Le jeune avant-centre de 15 ans et international chez les Bleus (-16 ans), fait le bonheur de la formation amiénoise, l’une des meilleurs dans l’hexagone. Comme l’avance le journaliste Sébastien Denis, l’ OM serait très intéressé par cet attaquant décrit comme puissant, rapide, technique et capable de prendre la profondeur.

Un profil idéal pour les années à venir à Marseille. Le journaliste précise que deux clubs allemands l’ont également en ligne de mire. Une arrivée au Vélodrome cet hiver n’est donc pas à exclure. Issu de la région parisienne, où il joue pour le club d’Antony, Ilenikhena rejoint en 2020 Amiens où il se fait rapidement remarquer pour sa qualité physique et technique au-dessus de la moyenne.

Longoria annonce la couleur pour janvier

Interrogé dans les colonnes de L’Equipe, le directeur sportif espagnol a évoqué que plusieurs ventes auraient lieu cet hiver, du moins, que c’était l’objectif du club. L’OM souhaite continuer à renforcer son effectif cependant, cela ne sera réalisable uniquement si des départs sont actés " D’ici janvier, je dois trouver des ressources économiques pour améliorer l'effectif, avec les actifs que j'ai dans l'équipe. Cela peut passer par la vente de joueurs et utiliser l'argent de façon intelligente " a-t-il déclaré en début de semaine.

Parmi les joueurs susceptibles de faire leurs valises en janvier, Jordan Amavi et Duje Caleta-Car font figures de grands favoris. Le premier cité ne rentre plus dans les plans de son entraîneur Jorge Sampaoli, pour le deuxième, sa forte cote notamment en Premier League permettrait de renflouer les caisses olympiennes et pouvoir réaliser une signature.