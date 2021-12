FC Nantes Mercato : Un important départ se confirme au FCN

Publié par Ange A. le 11 décembre 2021 à 05:35

Encore décisif avec le FC Nantes vendredi soir, Randal Kolo Muani s’est de nouveau exprimé sur son avenir. Un futur qu’il voit loin du FCN.

Randal Kolo Muani annonce son départ du FC Nantes

Révélation du FC Nantes la saison dernière, Randal Kolo Muani est reparti sur les mêmes bases cette année. Lors du dernier exercice, le longiligne attaquant nantais avait inscrit 10 réalisations et délivré 9 offrandes en 40 apparitions. Sur la campagne en cours, il compte déjà 6 buts et 3 passes décisives en 16 matchs. Ce vendredi contre le RC Lens, il s’est même offert un doublé lors de la remontada de Nantes contre les Sang et or (3-2) à La Beaujoire. Après la rencontre, il a encore levé l’équivoque au sujet de son futur. En fin de contrat chez les Canaris, il a confirmé son départ de son club formateur à la fin de la saison.

Quelle destination pour Kolo Muani ?

Au micro de Prime Video, Randal Kolo Muani a confirmé que cette saison était « sa dernière » au FC Nantes. Pour le moment, le jeune buteur du FCN assure « ne pas encore avoir décidé » où il posera ses valises après son départ. Le crack nantais est sur les tablettes de plusieurs clubs en Bundesliga. L’Eintracht Francfort est un prétendant de longue date du jeune attaquant. Le média turc Fotomaç avait également révélé un intérêt de Galatasaray pour Kolo Muani. La source indiquait même que le club stambouliote espère recruter la pépite du FCN dès cet hiver. Dans ce sens, le vice-champion de Turquie aurait déjà approché l’agent du joueur. Reste maintenant à savoir si la direction des Canaris compte laisser filer son jeune buteur en milieu de saison à défaut de le perdre gratuitement l’été prochain. La valeur actuelle de RKM est estimée à 10 millions d’euros sur Transfermarkt.