OM, ASSE, Rennes Mercato : Longoria pète un câble à Marseille !

Publié par JEAN-LUC D le 14 décembre 2021 à 06:02

Pablo Longoria, président de l’ OM, et d’autres clubs de Ligue 1, l’ASSE et le Stade Rennais notamment, sont passés à côté d’un joli coup.

Longoria n'a pas apprécié d'avoir raté le nouveau Sadio Mané

Si Bamba Dieng brille sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli aurait pu compter dans son équipe un autre prodige sénégalais. S'il a finalement prolongé au Dynamo Kiev, Samba Diallo était dragué par plusieurs clubs de Ligue 1, notamment l’OM. En Youth League, le jeune attaquant de 18 ans a cartonné et pourtant la cellule de recrutement du club phocéen ne l’a pas identifié ce qui a énervé Pablo Longoria. Alors qu'il était libre de discuter avec le club de son choix dès janvier, l’international espoir sénégalais a finalement prolongé début décembre et pour cinq saisons avec le Dynamo Kiev.

Une nouvelle qui aurait vraiment irrité Pablo Longoria selon le quotidien sportif. « Le président de l’OM, très attentif aux « prospects », n’était pas content du tout que sa cellule de recrutement soit passée à côté du joueur. D’autant plus que les dirigeants marseillais ont noué des partenariats au Sénégal », explique le média francilien. Arrivé de l’Académie Foot Darou Salam de Dakar, Samba Diallo aurait pourtant fait du bien à Marseille aux côtés de son compatriote Bamba Dieng. Mais il n’y a pas que Marseille seul qui était intéressé par Samba Diallo.

OM Mercto : Samba Diallo (Dynamo Kiev) plaisait en Ligue 1

Arrivé de l’Académie Foot Darou Salam de Dakar, Samba Diallo intéressait déjà les plus grands clubs. Le jeune ailier gauche a signé pour cinq ans en faveur du Dynamo Kiev. Toujours selon L’Équipe, il avait été proposé en France via son agent avant de rejoindre le Dinamo Kiev. Outre l’Olympique de Marseille, Montpellier, le Stade Brestois, le Stade Rennais et l’AS Saint-Étienne se sont tus renseignés, mais il semble que ce soit déjà trop tard.

Malheureusement pour eux, celui qui a déjà comparé à la star de Liverpool Sadio Mané a fait le choix de la continuité. Alors qu'il était libre de discuter avec le club de son choix dès janvier, Samba Diallo a finalement prolongé avec le club ukrainien. Le Borussia Dortmund, le RB Leipzig, le FC Barcelone, Villarreal, Manchester City et Newcastle seraient désormais sur les traces du jeune ailier.