OM : Racisme contre Bamba Dieng, La Lazio sanctionnée ?

Publié par Timothée Jean le 22 octobre 2021 à 22:14

L’attaquant de l’ OM, Cheick Bamba Dieng, aurait été victime d'insultes et cris racistes lors du match nul contre la Lazio Rome (0-0) en Ligue Europa. L’Uefa a ouvert une enquête et le club italien risque de lourdes sanctions.

L’affaire fait grand bruit en Italie. Ce jeudi, l’ Olympique de Marseille et la Lazio Rome se sont quittés sur un score nul et vierge (0-0) dans le cadre de troisième journée de Ligue Europa. Un résultat satisfaisant pour l' OM, qui a livré une belle prestation face au club romain, considéré comme l’équipe la plus forte du groupe E.

Mais ce choc européen a pris une tournure dramatique à la 61e minute lorsque certains supporters romains ont entonné des cris racistes en direction de Bamba Dieng. C'est en tout cas ce qu'affirment certains journalistes présents dans l’enceinte. Ce fond sonore terrible n'a sa place nulle part. L’Uefa a alors décidé d’ouvrir une enquête pour constater d’éventuels chants et cris racistes lors de cette rencontre. Des bandes enregistrées seront réécoutées par l’instance. « Si nécessaire, elle nommera un inspecteur disciplinaire pour étudier le dossier de plus près. En fonction de ce qu'il obtient, un cas disciplinaire sera ouvert ou pas contre la Lazio », indique L’Équipe.

Marseille se réserve le droit de porter plainte

Cette affaire risque d’aller loin, car la Lazio Rome pourrait être lourdement sanctionnée si les cris et autres agissements des supporters racistes sont avérés. Pour sa part, l’Olympique de Marseille s’est fendu d’un communiqué pour condamner « toute forme de discrimination ». L’ OM se réserve aussi le droit de porter une plainte dans le cas où l’UEFA confirme un quelconque acte de discrimination envers l’attaquant Bamba Dieng. Les prochaines heures s'annoncent décisives pour la Lazio Rome, qui se rendra au Vélodrome lors de la prochaine journée de la Ligue Europa.