Stade Rennais Mercato : Le Real vise un autre crack du SRFC

Publié par ALEXIS le 18 décembre 2021 à 11:20

Après avoir recruté Eduardo Camavinga au SRFC au mercato estival, le Real Madrid vise le transférer d’un autre joueur du Stade Rennais FC.

Stade Rennais : Le Real Madrid sur Lovro Majer

Le Real Madrid veut encore faire son marché au Stade Rennais. Après avoir arraché Eduardo Camavinga (19 ans) au club breton l’été dernier, le club de Liga est sur les traces de Lovro Majer. Séduite par le profil du milieu offensif du SRFC, la direction du club madrilène surveillerait de près le profil de l’attaquant gauche de 23 ans, selon les informations de AS. Le quotidien sportif espagnol précise toutefois qu’il s’agit pour l’instant d’un simple intérêt, autrement les Merengues ne sont pas entrés en contact avec le joueur et ses représentants. Les rivaux du FC Barcelone n’ont pas non plus fait de proposition au Stade Rennais FC pour le transfert de son joueur.

En effet, les scouts du Real Madrid continuent juste d’observer les prestations de Lovro Majer avant de prendre une décision en faveur de son recrutement. Et si ce dernier continue d’être performant avec la multiplication d’actions décisives sous le maillot Rouge et Noir, aucun doute que Florentino Perez s’activera pour le recruter au mercato estival 2022.

Un gros transfert à la Camavinga dans les tuyaux au SRFC ?

Le Stade Rennais pourrait encore faire une bonne affaire avec le Real Madrid sur le dossier Lovro Majer. Un transfert dans l’ordre de celui d’Eduardo Camavinga (31 M€) n’est pas à exclure, car le joueur de 23 ans possède une grosse marge de progression et son contrat avec le club de Rennes est blindé jusqu’en juin 2026. Rappelons qu’il a été recruté au Dinamo Zagreb (Croatie) à 12 M€ au dernier jour du mercato estival. Selon Transfermarkt, la valeur de l’international croate (3 sélections, 2 buts) est estimée à 13 M€ sur le marché des transferts.

Depuis sa signature au Stade Rennais FC le 31 août 2021, il a pris part à 13 matchs sous le maillot de l’équipe de Bruno Genesio. Touché un temps à la hanche et ayant raté 5 matchs de suite en championnat, le N°21 du SRFC a marqué 1 but et délivré 5 passes décisives, mais reste impliqué dans les performances collectives de l’équipe.