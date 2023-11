Comme annoncé depuis des semaines, le jeune milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery, a été convoqué pour la première fois en équipe de France par Didier Deschamps.

PSG : Warren Zaïre-Emery convoqué pour la première fois en équipe de France

Comme pressenti depuis son début de saison époustouflant avec le Paris Saint-Germain et les Espoirs de Thierry Henry, Warren Zaïre-Emery a été convoqué pour la première fois en équipe de France A par Didier Deschamps ce jeudi. Le milieu de terrain de 17 ans pourrait donc vivre ses premières minutes avec les Bleus face à Gibraltar le 18 novembre, à Nice ou contre la Grèce le 21 novembre, à Athènes, pour les qualifications à l'Euro 2024. Le joueur de 17 ans compense l'absence d'Aurélien Tchouaméni, victime d’une fracture du deuxième métatarsien du pied gauche avec le Real Madrid fin octobre.

Charge à lui désormais de s'y installer et de prendre ses marques. S'il joue à Nice, le Titi deviendra d'ailleurs, à 17 ans huit mois et 11 jours, le plus jeune joueur de l'histoire des Bleus d'après-guerre. Record détenu jusqu'à maintenant par Eduardo Camavinga. Le plus jeune joueur de toute l'histoire de l'équipe de France restant Félix Vial, 17 ans deux mois et 15 jours quand il a affronté le Luxembourg le 29 octobre 1911. Les Bleus, déjà qualifiés, pourront lever le pied et faire tourner l’effectif. Un contexte favorable pour Warren Zaïre-Emery qui devrait ainsi jouer ses premières minutes avec l’équipe de France. En conférence de presse, Didier Deschamps a justifié cette décision.

« Par rapport à ce qu'il réalise en club, le PSG, depuis le dernier rassemblement, il est là avec nous parce qu'il a toutes les qualités pour être au très haut niveau, même s'il y a bien évidemment de la concurrence à son poste. Ce qu'il est capable de réaliser avec son club, à son jeune âge, démontre déjà un potentiel énorme puis une maturité déjà bien affirmé en ayant un peu plus de 17 ans. C'est évidemment une étape importante pour lui dans sa carrière, tout va très vite pour lui, mais il a aussi cette capacité à pouvoir assumer toutes ses responsabilités », a expliqué le sélectionneur des Bleus.

La liste des 23 Bleus de Didier Deschamps

Gardiens : Alphonse Areola (West Ham/ANG), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Brice Samba (Lens)

Défenseurs : Jonathan Clauss (Marseille), Lucas Hernandez (Paris-SG), Theo Hernandez (AC Milan/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ANG), Jules Koundé (FC Barcelone/ESP), William Saliba (Arsenal/ANG), Jean-Clair Todibo (Nice), Dayot Upamecano (Bayern Munich/ALL).

Milieux : Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), Youssouf Fofana (Monaco), Boubacar Kamara (Aston Villa/ANG), Adrien Rabiot (Juventus Turin/ITA), Warren Zaïre-Emery (Paris-SG).

Attaquants : Kingsley Coman (Bayern Munich/ALL), Ousmane Dembélé (Paris-SG), Olivier Giroud (AC Milan/ITA), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid/ESP), Randal Kolo Muani (Paris-SG), Kylian Mbappé (Paris-SG), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA).