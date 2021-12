Stade Rennais : Le SRFC l'emporte sans briller, les notes du match !

Publié par Timothy le 19 décembre 2021 à 00:15

Ce samedi, l'heure était au derby entre le Stade Rennais et le FC Lorient. Découvrez les notes du SRFC après sa victoire sur le plus petit des scores (1-0).

SRFC : La victoire mais pas la folie des grandeurs

Le Stade Rennais reçevait le FC Lorient pour leur entrée en lice en 32e de finale de la Coupe de France. L'équipe lorientaise ne s'est pas montrée dangereuse malgré un onze solide sur le papier, notamment avec les présences de Grbic, Laurienté, Boisgard ou encore Le Fée. Côté SRFC, Bruno Genesio avait décidé de conserver plusieurs hommes forts pour s'assurer la qualification, avec les présences de Traoré, Majer, Bourigeaud, Terrier et Laborde.

Dominants tout au long de la rencontre, la victoire a tourné à l'avantage des Rouge et Noir, grâce à l'unique but de Warmed Omari (21e), son premier de la saison ! La jeunesse brille, tandis que les joueurs cadres ne rassurent pas depuis quelques matchs, notamment Laborde et Majer, qui ne séduisent pas autant qu'avant. L'équipe de Bruno Genesio file tout de même en 16e de finale.

Stade Rennais-FC Lorient : Les notes du SRFC !

Gomis 6 : Le portier rennais est entré en jeu dès la 34e minute de jeu, en raison d'une blessure à la cheville de Salin. Le portier N°1 rennais a été très peu inquiété durant la rencontre, hormis en fin de match à deux reprises sur des frappes de Ouattara (76e, 80e), venues faire trembler ses cages.

Traoré 6 : Le capitaine a su tenir son côté droit comme il se doit. Se montrant même offensif plus que défensif. Il a très peu été inquiété sur son flanc.

Omari 7 : Buteur pour la première fois depuis le début de saison. Il a su rester solide défensivement et ajuster avec précision ses relances. Il prouve sa place dans la défense rennaise, en tant que plan B d'Aguerd.

Badé 3 : Une prestation déçevante. Un manque de justesse dans ses récupérations, ses contrôles et ses passes. L'ancien défenseur du RC Lens perd en confiance et ça se ressent.

Truffert 4 : Quelques imprécisions dans ses gestes, mais globalement impliqué dans ses replis défensifs. Remplacé par Assignon (66e) qui s'est chargé du couloir gauche avec brio.

Majer 3 : Discret tout au long du match, il s'est créé très peu d'occasions et n'a pas su donner du rythme au match comme il a l'habitude de le faire. Remplacé par Santamaria (80e).

Martin 5 : Milieu récupérateur qui a globalement bien rempli sa mission ce soir.

Tait 5 : Meneur de jeu au centre du terrain, malgré quelques contrôles impécis. Il a cependant été plus en retrait en seconde période.

Bourigeaud 5 : Malgré de rares apparitions avec le ballon, il s'est offert quelques occasions qui n'ont pas inquiété la défense lorientaise.

Laborde 5 : Le meilleur buteur du Stade Rennais se montre ballon au pied, mais ne concrétise pas. Il enchaîne une quatrième rencontre sans le moindre but inscrit. Remplacé par Guirassy (80e).

Terrier 4 : Des pertes de balles et un manque de panache devant le but. Remplacé par Sulemana (66e).