Stade Rennais : Découvrez la compo du SRFC contre Lorient !

Publié par Thomas le 17 décembre 2021 à 16:05

Ce samedi, le Stade Rennais reçoit le voisin lorientais en Coupe de France. Découvrez la compo du SRFC avec des surprises concoctées par Bruno Genesio.

SRFC : Un onze compétitif contre les Merlus

Avec l'annulation du match contre Tottenham en Conference League, pour cause de Covid, beaucoup de joueurs rennais ont perdu une belle opportunité d’obtenir du temps de jeu dans un effectif à forte concurrence. En convoquant plusieurs joueurs de la réserve, Bruno Genesio annonçait un turnover conséquent contre les Spurs au terme d’un match sans véritable enjeu (le Stade Rennais étant déjà assuré de terminer premier de sa poule).

L’occasion d’opérer ce roulement d’effectif samedi contre Lorient en Coupe de France ? Pas vraiment, à en croire les dires du coach du SRFC. " Je ne pense pas qu’il y aura énormément de changements ", a déclaré le coach du Stade Rennais en conférence de presse ce jeudi. " C’est difficile, car si on fait beaucoup de rotations, ça fait 10 jours sans match, pour ceux qui ont joué Nice et pas Lorient. D’un autre côté, on a des joueurs, qui méritent d’avoir leur chance. C’est pour ça que ce match annulé ou reporté de Tottenham, on ne sait pas encore, n’a pas été la meilleure des choses pour nous. " En d’autres termes, Bruno Genesio compte bien aligner la plupart de ses titulaires pour le derby mais réserve tout de même plusieurs surprises, à commencer dans les buts.

Romain Salin titulaire contre Lorient

Comme l’avance Ouest-France ce vendredi, l’expérimenté portier rennais devrait assurer la rencontre contre les Merlus, laissant ainsi le très sollicité Alfred Gomis au repos. Titulaire contre Mura début novembre, le joueur de 37 ans aura pour mission d’épauler une défense qui s’annonce plus jeune que d’habitude.

À commencer par la charnière centrale, où comme annoncé par Genesio il y a quelques semaines, la paire Loïc Badé-Warmed Omari devrait voir le jour, afin de préparer au mieux l’absence de Nayef Aguerd en janvier (départ pour la CAN). Sur les côtés, la moyenne d’âge ne devrait guère augmenter puisque Adrien Truffert (20 ans) et Lorenz Assignon (21 ans) sont attendus comme titulaires.

Ce jeudi à la Piverdière, Bruno Genesio a voulu tester un onze inédit, dans l’optique de l’utiliser contre Lorient. Une compo où se trouvaient notamment le jeune Ugochukwu (17 ans) et Flavien Tait au milieu (blessé depuis fin novembre).

Compo probable du SRFC contre Lorient :

Gardien : R. Salin

Défenseurs : L. Assignon, L. Badé, W. Omari, A. Truffert

Milieux de terrain : L. Majer, L. Ugochukwu, F. Tait

Attaquants : B. Bourigeaud, S. Guirassy, K. Sulemana