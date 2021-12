Stade Rennais : Tottenham, une décision énorme tombe pour le SRFC

Publié par Thomas le 20 décembre 2021 à 12:41

Après l'imbroglio concernant le match Tottenham-SRFC en Conference League, le Stade Rennais a reçu une nouvelle énorme de la part de l'UEFA.

Conference League : Victoire sur tapis vert pour le SRFC

La situation pour le moins inédite qu’a vécu le Stade Rennais il y a deux semaines en Conference League vient enfin de se boucler... et dans le bon sens. En déplacement à Tottenham pour l’ultime journée de la phase de groupe de Conference League, les Rouge et Noir ont vu l’UEFA suspendre la rencontre pour cause de Covid-19. Lors d’une conférence de presse la veille du match, l’entraîneur des Spurs, Antonio Conte, avait déploré une recrudescence impressionnante de cas dans son effectif, annonçant même au final ne disposer que de 10 joueurs de champ pour affronter les Rennais. Une situation qui avait par la suite touché un bon nombre de clubs anglais, eux aussi obligés d’annuler plusieurs rencontres de Premier League.

Seulement, le verdict final de l’UEFA est tombé ce lundi. L’instance de football a décidé de donner la victoire au SRFC sur tapis vert, soit une victoire 3-0 des Bretons. Si ce succès reste pour le moins anecdotique pour Genesio et ses hommes, il est en revanche cataclysmique pour les Spurs, qui se voient donc éliminés de la C4.

Le Stade Rennais obtient gain de cause

La décision de suspendre la rencontre il y a deux semaines avait eu le mérite d’attirer les foudres du club breton, qui, à travers un communiqué, contestait cette décision jugée injustifiée dans la mesure où les deux clubs avaient convenu le déroulé de la rencontre en amont.

Pour rappel, les Rouge et Noir se trouvaient déjà à Londres au moment du verdict de l’UEFA. Une colère finalement récompensée, puisque le SRFC obtient sa victoire sur tapis vert, comme demandé par les dirigeants. Malgré plusieurs propositions de Tottenham dont notamment de jouer le match au Roazhon Park plutôt qu’en Angleterre, l’UEFA n’a pas réussi à trouver un créneau satisfaisant dans son calendrier pour reporter la rencontre. C’est donc, à la grande surprise, Vitesse Arnhem qui se qualifie en qualité de 2e du groupe G avec 11 points (contre 7 pour le club londonien).