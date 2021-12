Stade Rennais : La proposition folle des Spurs au SRFC pour la C4

Publié par Thomas le 15 décembre 2021 à 17:35

Alors que la rencontre Tottenham-SRFC a été suspendue à cause du Covid-19, le Stade Rennais a reçu une proposition incroyable des Spurs.

Stade Rennais : Tottenham-SRFC au Roazhon Park ?

C’est une situation pour le moins inédite qui touche les Rouge et Noir en Conference League. Jeudi dernier, l’UEFA avait annoncé l’annulation de la rencontre entre Rennes et Tottenham pour le compte de la 6e journée de Conference League, la raison ? Une recrudescence de cas de Covid-19 dans le club londonien qui, selon Antonio Conte, empêchait le bon déroulé de la rencontre. L’entraîneur italien déplorait alors de trop nombreux joueurs positifs ne lui laissant de disponibles que "dix joueurs de champ ". Pour rappel, la compétition permet le report d’une rencontre si moins de 13 joueurs de champ sont aptes à jouer ou qu’aucun gardien n’est à disposition.

Une décision qui avait enragé le clan rennais qui avait déjà traversé la Manche pour jouer le match au Tottenham Hotspur Stadium. Le club breton avait alors rétorqué en adressant une lettre ouverte, pour le moins houleuse, aux instances de l’UEFA, qui décidait dans la foulée le report du match.

Si aucune décision n’a pour l’instant été prise sur l’issue de cette rencontre, laissant Tottenham toujours dans l’incertitude d’une qualification pour les 8es de finale, le journaliste Charlie Eccleshare a fait une annonce incroyable sur la suite des évènements. Selon l’insider proche du club anglais, les Spurs avaient pour projet de jouer contre le SRFC cette semaine, raison pour laquelle ils avaient en parallèle reporté le match contre Leicester (initialement prévu ce jeudi).

Mais le journaliste ne s’arrête pas là et dévoile qu'Antonio Conte et ses joueurs ont même offert la possibilité aux Rennais de jouer à domicile ce choc de Conference League, afin de perturber le moins possible le calendrier des Rouge et Noir. Une proposition exceptionnelle, qui, comme le souligne Eccleshare, témoigne de la grande envie de Tottenham de disputer cette rencontre. La situation reste tout de même assez chaotique pour les Anglais qui, si Rennes refuse, pourraient tout simplement perdre sur tapis vert et se faire éliminer de la C4.