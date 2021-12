Stade Rennais : Tottenham, terrible déconvenue pour le SRFC ?

Publié par Timothy le 14 décembre 2021 à 18:30

La rencontre entre Tottenham et le SRFC en Ligue Europa Conférence n'a pas eu lieu le 9 décembre, en raison de cas de Covid au sein de l’équipe des Spurs.

Tottenham-SRFC : Match annulé ou reporté ?

La semaine dernière, le Stade Rennais s'est déplacé à Tottenham pour jouer son dernier match de la phase de poules de la Ligue Europa Conférence. Manque de pot, en raison de plusieurs cas de Covid au sein de l'effectif de Tottenham, le match a été annulé, d'abord à l'initiative du club anglais. Cette première annonce des Spurs n'a pas vraiment été appréciée du côté Rouge et Noir, qui avait réagi dans un communiqué, fustigeant la décision et appelant l’UEFA à trancher sur ce différend.

Samedi, l’UEFA a livré son verdict final sur la tenue de la rencontre, actant que le match n’aurait plus lieu, n'ayant trouvé aucune date avant le 31 décembre pour jouer la rencontre. Alors que l'on se dirigeait tout droit vers une victoire du Stade Rennais sur tapis vert, la tendance pourrait encore changer. La commission de contrôle et de discipline de l’UEFA n'a toujours pas rendu son verdict, mais le rendra en fin de semaine, indique François Rauzy, journaliste à France Bleu Armorique. Ce week-end, The Sun indiquait une éventuelle modification de règlement avec la possibilité de jouer après le 31 décembre. Réponse dans quelques jours...

Ligue Europa Conférence : Nouvelle bourde dans le tirage au sort

Pour l'heure, le tirage des barrages de Ligue Europa Conférence a été effectué hier. Tottenham ou Vitesse Arnhem (qui a remporté son match face à Mura, en attente de valider sa qualification) sera opposé au Rapid Vienne. Cependant, le tirage, comme celui de la Ligue des champions, a rencontré une erreur. Une boule, en l'occurrence celle de Leicester, n’aurait pas été ajoutée dans le tirage au moment de désigner l’adversaire (le Rapid Vienne), afin que Tottenham ne rencontre pas un club anglais, comme le souhaite le règlement. Pourtant si Vitesse est qualifié, Leicester aurait dû être intégré au tirage. Affaire à suivre...