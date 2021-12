PSG Mercato : Angel Di Maria, coup de théâtre au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 22 décembre 2021 à 16:14

Lié jusqu’en juin avec une année en option, Angel Di Maria a émis le souhait de rester au PSG. Pas forcément selon les dernières rumeurs.

L’Atlético Mineiro en contact avec Angel Di Maria ?

Arrivé en 2015 en provenance de Manchester United contre un chèque de 63 millions d’euros, Angel Di Maria arrive au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison en cours. Mais l’international argentin de 33 ans dispose d’une année supplémentaire en option et a déjà exprimé son souhait de poursuivre à Paris jusqu’en 2023.

« Il me reste six mois et je devrais signer un contrat pour une année supplémentaire. La vérité, c’est que je veux rester, ma famille est très heureuse, mes filles sont très heureuses à l'école. Je l'ai dit sur le site internet (du PSG, NDLR), je voudrais partir d'ici par la grande porte, et si je pars c'est pour aller dans le football argentin, je veux finir mon contrat », expliquait le compatriote de Lionel Messi au micro de TNT Sports. Toutefois, malgré des négociations bien avancées avec la direction du PSG, rien n’est encore signé et d’autres clubs tentent déjà de faire changer d’avis Di Maria.

PSG Mercato : Vers un départ surprise de Di Maria ?

D’après les informations Milton Neves, Angel Di Maria négocie avec l’Atlético Mineiro. Le club brésilien veut se renforcer considérablement en vue de la prochaine Copa Libertadores et se serait notamment positionné pour Di Maria depuis juin et la fin du championnat en France.

« Puisque son contrat avec le PSG prendra fin au milieu de l'année prochaine, le rêve de Mineiro est plausible. Une source très sure du club de Belo Horizonte (la ville du club) me confirme que cela négocie déjà avec Di Maria, même si rien n’est fait », a assuré le journaliste brésilien du média UOL Esporte, qui précise que le protégé de Mauricio Pochettino pourrait finalement faire ses valises si son statut de remplaçant de luxe ne change pas dans la capitale. Après des recrues récentes de premier choix comme Eduardo Vargas, Diego Costa, Junior Alonso ou Hulk. Angel Di Maria serait donc le prochain sur la liste.