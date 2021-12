FC Nantes Mercato : Trois indésirables de Kombouaré vers la sortie

Publié par ALEXIS le 24 décembre 2021 à 22:37

Trois joueurs du FC Nantes sur qui Antoine Kombouaré ne compte pas ou qui sont en fin de contrat en juin 2022 sont poussés vers la sortie.

À une semaine de l’ouverture du mercato hivernal, le FC Nantes veut se séparer des joueurs qui ne rentrent pas dans les plans d’Antoine Kombouaré. Il s’agit en priorité d’Anthony Limbombe (ailier gauche) et de Molla Wagué (défenseur central). Le premier est sous contrat jusqu’en juin 2023, alors que le contrat du second prend fin en juin 2022. Selon Ouest-France, le coach du FCN pousse le Belge et le Malien vers la porte de sortie des Canaris.

Un troisième joueur, Kalifa Coulibaly (attaquant), est aussi cité parmi les joueurs indésirables mis sur le marché hivernal. Mais si l’on se fie à l’information du quotidien régional, il ne souhaite pas quitter le FC Nantes en janvier. Son plan étant de partir libre en juin et signer avec le club de son choix en touchant une prime à la signature. Or, la direction des Jaune et Vert espère une offre intéressante pour transférer Kalifa Coulibaly cet hiver. Ce qui permettrait à Waldemar Kita de toucher une indemnité sur le joueur recruter à La Gantoise pour 4,5 M€ en août 2017.

Randal Kolo Muani libtre vers la Bundesliga ?

Aussi en fin de contrat en juin 2022, Randal Kolo Muani est sur le départ. Il refuse de prolonger son bail, alors que Kita lui a fait plus d'une proposition. Selon les confidences de David Phelippeau, « il partira à l'étranger en juin... et sans doute en Allemagne ». En Bundesliga, trois clubs, l'Eintracht Francfort, le RB Leipzig et le Bayer Leverkusen souhaitent l'enrôler. En Italie, il est sur les tablettes de l'AC Milan pour remplacer Zlatan Ibrahimovic (40 ans). Le N°23 du FC Nantes est coté à 12 M€ sur le marché des transferts selon Transfermakt.