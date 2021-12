FC Nantes Mercato : Nouvelle destination pour Kolo Muani

Publié par ALEXIS le 23 décembre 2021 à 00:25

En fin de contrat au FC Nantes en juin, Randal Kolo Muani est très courtisé. En plus de deux clubs allemands, il intéresse une équipe italienne.

FC Nantes : Randal Kolo Muani privilégie la Bundesliga

Dragué par le FC Nantes pour prolonger son contrat qui expire dans six mois, Randal Kolo Muani n’a toujours pas donné de suite à la proposition de son club formateur. Lui et son entourage sont plutôt enclins à un départ libre en juin 2022. Informés de la décision du clan de l’attaquant du FCN, plusieurs clubs intéressés par son profil se préparent à lui faire une offre intéressante. Et parmi ses prétendants, se trouve l’Eintracht Francfort. Selon la rumeur du mercato, le club allemand aura déjà arraché l’accord de principe de Randal Kolo Muani, en attendant l’été.

Malgré cela, le nom de ce dernier circule également au Bayer Leverkusen. Toujours en Bundesliga, le profil du N°23 des Canaris plait au RB Leipzig. Dans un interview dans So Foot, il avait confirmé des touches outre-Rhin. « En Allemagne, je vois de jeunes joueurs qui s’épanouissent. Forcément, ça donne envie. Je pense que c’est un championnat qui me va bien, car les attaquants s'y s'épanouissent […]. Ce n'est pas seulement Francfort... », avait-il indiqué.

L'AC Milan discute avec l'attaquant du FCN

Malgré le fort intérêt des clubs du championnat allemand pour Randal Kolo Muani (23 ans), Tuttosport croit savoir qu'il est en contact avec l’AC Milan. Selon les informations du média transalpin, confirmé par la Gazzetta dello Sport, Paolo Maldini a eu une réunion avec les représentants du buteur du FC Nantes (6 buts et 3 passes décisives en 17 matchs de Ligue 1 disputés), sur une initiative du directeur technique du club lombard. En effet, le natif de Bondy et son conseil écoutent toutes les propositions avant de prendre une décision définitive d’ici la fin de la saison.