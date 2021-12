PSG : Kylian Mbappé, les nouvelles se confirment au Paris SG

Publié par Gary SLM le 25 décembre 2021 à 22:13

L’avenir de Kylian Mbappé au PSG est compromis, selon les dernières révélations de la presse espagnole. L’affaire fait grand bruit dans le pays.

Mercato PSG : du nouveau sur le dossier Kylian Mbappé

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé va partir au mercato de juin prochain, selon la presse espagnole. As nous apprend que l’ attaquant du club parisien est resté sur sa position concernant son avenir. Le buteur du Paris SG ne veut toujours pas prolonger son contrat qui expire en fin de saison, ce qui replace le Real Madrid en pole position pour l’engager. Ce choix du joueur offensif du Paris Saint-Germain sent l’affaire du siècle pour les merengues. Le club géant du football espagnol pourrait recruter l’ancien attaquant de l’As Monaco pour zéro euro, une affaire incroyable lorsqu’on connait le prix déboursé par le club de la capitale française pour l’avoir.

Mercato : grosses pertes en perspective pour le PSG ?

Kylian Mbappé a couté 180 millions d’euros aux dirigeants parisiens pour arriver sous le maillot de leur club. La joie des supporters du PSG sera donc de courte durée si cette information également reprise à son compte par Mundo Deportivo venait à se confirmer. Cette source affirme qu’il n’y a plus la moindre chance pour les dirigeants du Paris St-Germain d’inverser la tendance. Mbappé voudrait toujours partir et aurait continué de refuser les propositions successives de contrat de Nasser Al-Khelaïfi et son bras droit Leonardo, directeur sportif du principal club de foot de la ville de Paris.

Le Paris SG a-t-il dit son dernier mot ?

Cette version espagnole ne deviendra cependant une vérité que lorsque le Real Madrid aura officialisé la signature du joueur sous ses couleurs. Les Qataris propriétaires du PSG n’ont pas encore renoncé à leur buteur et rien ne dit qu’ils abdiqueront aussi facilement avant la fin de la partie. Il est vrai que le natif de Bondy a la possibilité de signer un précontrat avec le rival du FC Barcelone qu’il pourrait alors rejoindre à la fin de la saison. Mais avant d’arriver à un cas de figure de ce type, l’adversaire de tous les jours de l’OM est capable d’inverser la situation par une offre étourdissante.

Si le club madrilène avait vraiment déjà convaincu Mbappé, malgré la supposée joie de l’entraîneur Carlo Ancelotti et son président Florentino Perez, une annonce officielle aurait déjà été diffusée où des signaux encore plus confirmatifs de ce cas de figure seraient apparus. La pression médiatique exercée par les journaux espagnols sur le PSG peut avoir pour fonction que de permettre à Kylian de signer le meilleur contrat de tous les temps dans le foot. Il est vrai que le Paris SG est dos au mur du fait que le Real Madrid peut, grâce à une grosse prime à la signature, convaincre le buteur de rejoindre Santiago-Bernabéu. Mais Paris peut faire de même grâce à ses ressources financières illimitées.

Zidane, la clé pour boucler la prolongation de Mbappé

En plus de la générosité financière dont peuvent faire preuve les dirigeants du PSG, un remplacement d’entraîneur dans les jours à venir peut aider à convaincre l’attaquant. Il est de notoriété publique que plusieurs joueurs du Paris SG estiment que le l’ancien milieu de terrain du club, le coach Mauricio Pochettino, n’est pas à la hauteur du poste pour lequel il a succédé à Thomas Tuchel. Un entraîneur de prestige comme Zinedine Zidane peut cependant changer la donne en faveur du club parisien. Le marseillais, ancien champion du monde avec l’équipe de France, est une véritable star dans le football. Il a toute l’autorité nécessaire pour diriger les stars pensionnaires du Parc des Princes.

Sa technicité qui a permis au Real Madrid d’arracher plusieurs trophées le peu de temps qu’il a passé sur son banc est un atout majeur qui milite en sa faveur. Avec lui, le Paris St-Germain pourrait rapidement remporter une Uefa Ligue des champions. Tous les joueurs présentement au club de la capitale, Kylian Mbappé y compris, rêvent de soulever ce trophée européen. Paris sait donc quoi faire pour mettre toutes les chances de son côté pour casser la joie des Madrilènes.