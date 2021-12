PSG Mercato : Pochettino, Zidane, la décision de Doha est tombée

Publié par JEAN-LUC D le 24 décembre 2021 à 11:18

Qui de Mauricio Pochettino et Zinedine Zidane sera sur le banc du PSG après la trêve hivernale ? Doha vient de faire connaître sa décision.

Mauricio Pochettino poussé dehors après le match à Lorient

Les critiques à l’endroit de Mauricio Pochettino se sont intensifiées ces derniers jours après le match nul du Paris Saint-Germain sur la pelouse du FC Lorient, mercredi soir, à l’occasion de la 19e et dernière journée de la première partie de saison en Ligue 1. Sur les antennes de RMC, Daniel Riolo a ouvertement assuré que l’ancien manager de Tottenham a complètement perdu la maîtrise du vestiaire parisien, où il n’est plus écouté.

« C’est lamentable ! Vous voulez que je vous livre une confidence sur Pochettino ? Récemment, il déjeunait avec quelqu’un du monde du football, il a livré son désespoir total. Il a dit : “Nous, on travaille des choses à l’entraînement, quand les mecs veulent bien travailler. Mais quand on arrive en match le week-end, ils font ce qu’ils veulent, ils ne respectent rien de ce que je demande ” », a expliqué le chroniqueur, qui ajoute que « Zinedine Zidane est encore à Paris. Ce (mercredi) soir, il dort encore à Disney, il est dans un hôtel de Disneyland, il n’est pas loin. Il va falloir le convaincre. »

Sous contrat jusqu’en juin 2023, le technicien argentin n’est pas l’homme de la situation. La direction du Paris Saint-Germain est donc appelée à nommer Zinedine Zidane à sa place. Qu’à cela ne tienne. Du côté de Doha, l’Émir a sa vision des choses et il n’a pas tardé à le faire savoir.

PSG Mercato : Mauricio Pochettino va rester cet hiver

Malgré les nombreuses critiques concernant sa capacité à gérer un vestiaire comme celui de ce Paris Saint-Germain rempli de stars et les discussions annoncées avec Zinedine Zidane, Mauricio Pochettino ne connaîtra pas le même sort que son prédécesseur, Thomas Tuchel. En effet, le quotidien Le Parisien annonce ce vendredi que l’entraîneur de 49 ans va poursuivre sa mission sur le banc des Rouge et Bleu au moins jusqu’à la fin de la saison en cours.

Même si ses contacts avec Tottenham et le Real Madrid ont notamment égratigné sa côte en interne. « L’Argentin ne devrait pas dégringoler du sapin. Ce qui ne signifie pourtant pas que sa première année parisienne est forcément plus exaltante que le bilan de Thomas Tuchel. Surtout pas. Si, le club a approché Zinedine Zidane en vue de l’été prochain, c’est bien parce que Pochettino est passé en un an du statut de prophète à celui d’énigme », explique le journal francilien. Les supporters du PSG et les pourfendeurs de Pochettino vont donc devoir prendre leur mal en patience encore six mois.