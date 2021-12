PSG Mercato : Javier Tebas confirme l’arrivée de Mbappé au Real

Publié par JEAN-LUC D le 24 décembre 2021 à 09:05

Après Geoffroy Garétier, le président de la Liga, Javier Tebas, annonce à son tour que Kylian Mbappé va quitter le PSG pour le Real Madrid.

Déjà un accord entre Kylian Mbappé et le Real Madrid ?

Sur le plateau du Late Football Club, Geoffroy Garétier a lâché une bombe mardi soir en annonçant que Kylian Mbappé a déjà un accord avec le Real Madrid en vue d’une arrivée gratuite à la fin de la saison en cours.

« Le suspense est total et je vais rappeler ce qu’a dit Leonardo il y a quelques semaines et qui le répète, c’est que Paris n’a pas perdu espoir de le prolonger. Même si des sources en général assez fiables nous disent qu’il y a un accord entre Mbappé et le Real Madrid, tant que ce n’est pas signé l’espoir demeure. Du côté des Parisiens, on sait très bien que ce serait une folie de le laisser partir. C’est la star mondiale », a expliqué le journaliste français.

Arrivé en août 2017 en provenance de l’AS Monaco, l’attaquant de 23 ans se dirige donc vers un départ libre du Paris Saint-Germain. Une tendance confirmée à l’étranger par le patron du football espagnol.

PSG Mercato : Tebas se montre confiant pour Mbappé

En marge des trophées AS, Javier Tebas a publiquement annoncé devant les médias présents que la signature de Kylian Mbappé en faveur du Real Madrid est quasiment certaine pour l’été prochain. « Tout indique que Mbappé jouera pour le Real Madrid », a lancé le président de la Ligue espagnole de football.

Après s’être fait refouler par le Paris Saint-Germain avec une enveloppe de 180 millions d’euros l’été passé, le club madrilène devrait donc accueillir prochainement le Champion du monde 2018 sans débourser la moindre indemnité de transfert. En attendant, Mbappé se prépare à vivre deux matches de huitièmes de finale de la Ligue des Champions avec beaucoup d’émotions puisque le tour au sort de l’UEFA a donné un PSG-Real Madrid.

Affaire à suivre...