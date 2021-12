ASSE Mercato : Un ticket à 150 M€ pour le rachat de Sainté ?

Publié par Ange A. le 28 décembre 2021 à 08:05

Alors que le dossier concernant la vente de l’AS Saint-Étienne bloque, un duo d’investisseurs se propose de racheter l’ ASSE.

Deux investisseurs s’unissent pour le rachat de l’ ASSE

Huit mois après la mise en vente de l’AS Saint-Étienne, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont toujours aux affaires. Toutes les offres formulées jusqu’ici pour le rachat de l’ ASSE n’ont pas reçu d’écho favorable. Candidat à la reprise de Saint-Étienne, Olivier Markarian avait notamment vu son offre rejeter, car jugée insuffisante. Intéressé par les Verts, Serge Bueno pourrait prochainement passer à l’action. Le patron de Smart Good Things avait affirmé son intention de racheter le club du Forez à la mi-novembre. Selon But Football, l’entrepreneur envisage de s’allier à Olivier Markarian afin de devenir propriétaire du club, décuple champion de France.

Un chèque de 150 M€ en vue pour Caïazzo et Romeyer ?

D’après le média en ligne, les deux hommes pourraient au moins proposer 150 millions d’euros pour le rachat de l’AS Saint-Étienne. La source rappelle en effet qu’Olivier Markarian était disposé à investir « entre 40 et 50 M€ dans la trésorerie afin de permettre au club de régler la problématique de la CAN lors du mercato d’hiver et du maintien ». Quant à Serge Bueno, il avait indiqué que sa proposition serait supérieure à la caution bancaire, soit 100 millions d’euros. L’investisseur soulignait que l’ ASSE avait besoin d’importants financements « pour sortir de l’ornière et s’installer durablement en Ligue 1 ». Reste maintenant à savoir si ce ticket permettra de tourner la page Caïazzo-Romeyer. Les deux dirigeants sont plus que jamais impopulaires auprès des supporters stéphanois. Lesquels ne manquent pas d’exiger leur départ à travers des banderoles et autres manifestations.