ASSE Mercato : Encore un coup de froid pour le rachat de Sainté

Publié par Ange A. le 25 décembre 2021 à 01:57

La liste des potentiels acheteurs de l’ ASSE ne cesse de se réduire. Un fonds américain dément un quelconque intérêt pour les Verts.

Gros démenti sur le rachat de l’ ASSE

L’AS Saint-Étienne est officiellement en vente depuis le mois d’avril. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, les deux présidents de l’ ASSE, ont en effet annoncé leur retrait une fois qu’un repreneur sera trouvé. Ils ont mandaté le cabinet KPMG pour gérer ce dossier de vente. Mais jusqu’ici aucun candidat au rachat de Saint-Étienne ne semble avoir répondu aux critères des dirigeants stéphanois. Ces dernières semaines, un intérêt de 777 Partners a été évoqué. Juan Arciniegas, l’un des responsables de la société américaine, a tenu à faire la lumière sur ces spéculations. 777 Partners, qui a racheté le Genoa en début de saison, n’est pas intéressé par le club ligérien.

Une possible entrée de 777 Partners en France

Le directeur général en charge des investissements de la société a néanmoins ouvert la porte à une implantation de 777 Partners en France. « La France a sorti quelques-uns des meilleurs joueurs au monde et elle le fait depuis des années. C’est vrai que le marché français peut nous intéresser à l’avenir. Je ne dis pas que nous investirons, ni que nous ne le ferons pas, mais il est certain que nous regarderons les opportunités. C’est un marché très attractif grâce aux bons centres de formation et si cela peut coller avec notre stratégie et notre réseau, nous verrons », a indiqué Juan Arciniegas au micro de RMC Sport.

Avec ces révélations, la vente de l’AS Saint-Étienne demeure donc en suspens. Au grand dam des supporters stéphanois qui réclament le départ du duo Caïazzo-Romeyer après avoir obtenu la tête de Claude Puel. Le technicien castrais a été limogé puis remplacé sur le banc par Pascal Dupraz. Lequel vient de rater ses débuts à Geoffroy-Guichard. L’ ASSE s’étant inclinée contre le FC Nantes (0-1) lors de la dernière journée.