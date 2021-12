PSG Mercato : Réponse cash de Mbappé sur son transfert cet hiver

Publié par ALEXIS le 28 décembre 2021 à 22:23

Interrogé par CNN sur son avenir au PSG, Kylian Mbappé a mis fin aux spéculations sur son possible transfert au Real Madrid cet hiver.

Kylian Mbappé va finir la saison à 100% au PSG

Désigné meilleur joueur de l’année lors des Globe Soccer Awards au Qatar, Kylian Mbappé avait confié, dans sa réaction, qu’il se sent bien au PSG, sans évoquer ouvertement son avenir. Ce mardi soir, dans ses propos confiés au média américain, le buteur du Paris Saint-Germain a mis fin à la rumeur sur son éventuel transfert au Real Madrid pendant le mercato de janvier. Il a assuré : « je vais finir la saison à 100% ».

En d’autres termes, Kylian Mbappé ira au bout de son contrat qui expire le 30 juin 2022. Ainsi, il va quitter le club de la capitale libre de tout engagement. La star de 23 ans a pourtant la liberté de discuter et même de donner son accord de principe au club de son choix à partir du 1er janvier, en attendant la fin de son bail au PSG. Mais, l’ancien Monégasque n’a pas confirmé des contacts avec le Real Madrid.

« Ce n'est vraiment pas le moment pour moi d'en parler parce que nous sommes dans la partie la plus importante de la saison et nous affrontons le Real Madrid (en 8e de finale de la Ligue des Champions). Donc, la seule chose que j'ai en tête est de battre le Real Madrid en février (aller) et mars (retour) », a-t-il déclaré.

Mbappé ne regrette pas son transfert raté au Real Madrid à l'été

Pour rappel, Kylian Mbappé avait tenté de se faire transférer chez les Merengues l’été dernier, mais la haute direction du Paris Saint-Germain lui avait fermé la porte de sortie. À six mois de la fin de son contrat à Paris, il avoue qu’il « ne regrette pas, car il a été honnête » avec les dirigeants parisiens. « Je dis ce que j'ai sur le cœur. Personne ne peut dire quelque chose de mal à ce sujet parce que c'est un sentiment, quelque chose de personnel », a-t-il glissé en conclusion.