PSG Mercato : Florentino Pérez espère signer Mbappé le 1er janvier

Publié par JEAN-LUC D le 05 octobre 2021 à 17:11

Très proche de rejoindre le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé est au PSG pour sans doute disputer sa dernière année de contrat. Pendant ce temps, Florentino Pérez, le président du club espagnol, est confiant quant à une arrivée gratuite du joueur parisien à l’issue de la saison.

Kylian Mbappé n’a que le Real Madrid en tête

« Si j'étais parti cet été, ça n'aurait été que pour le Real. Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui ni celle de demain. Si on m'avait dit que Messi allait jouer au Paris SG, je ne l'aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer (…). Concernant ma situation, depuis un mois et demi, deux mois, on ne discute plus d'une prolongation, vu que j'ai dit que je voulais partir. »

Dans une interview conjointe RMC Sport et L’Équipe, Kylian Mbappé n’a pas fait de mystère sur ses ambitions. S’il ne ferme pas complètement la porte au Paris Saint-Germain, l’international français de 22 ans n’a pas non plus oublié son rêve de jouer pour le Real Madrid. Cela tombe bien puisque qu’à Madrid non plus, il n’a pas été oublié. Bien au contraire, Florentino Pérez espère boucler ce dossier dès l’ouverture du mercato hivernal.

Pérez n’a plus aucun doute pour Mbappé

Après l’interview de Kylian Mbappé, le président du Real Madrid semble désormais rassuré et peut s’exprimer en homme totalement libéré et sûr de son prochain très gros coup. Interrogé par le quotidien madrilène El Debate, Florentino Pérez s'est permis une sortie publique très engageante sur l'avenir du numéro 7 du Paris Saint-Germain.

En effet, sans prendre de gants, l’homme d’affaires espagnol a ouvertement annoncé qu’il espère signer un préaccord avec Mbappé dès le 1er janvier prochain en vue d’une arrivée libre l’été prochain. « On aura des nouvelles de Mbappé l'année prochaine. Nous espérons que le 1er janvier, tout pourra être réglé », a lancé Pérez ce mardi. Nasser Al-Khelaïfi et le PSG sont donc prévenus.