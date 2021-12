PSG Mercato : Le Real proche de saboter la succession de Mbappé

Publié par Ange A. le 30 décembre 2021 à 06:05

Alors qu’un départ de Kylian Mbappé au Real Madrid semble acquis au mercato d’été, le club espagnol voudrait encore écœurer le PSG.

Le Real prêt à plomber la succession de Mbappé au PSG

Sacré au Globe Soccer Awards, Kylian Mbappé a lâché de nouveaux indices sur son avenir. Pas prolongé et en fin de contrat au Paris Saint-Germain, l’attaquant a indiqué qu’il ne bougera pas cet hiver. Le polyvalent avant-centre confiait qu’il allait terminer la saison « à 100% » avec le PSG. De quoi mettre un terme sur les spéculations sur son éventuel transfert au Real Madrid en janvier. Parti pour rester à Paris, le buteur de 23 ans devrait quitter la capitale en tant que joueur libre une fois la saison terminée. Cette fois, il devrait donc rejoindre gratuitement le club espagnol, l’un de ses plus vieux courtisans sur la scène européenne et son club de rêve. Bien qu’il souhaite prolonger son crack, Leonardo travaille également sur l’après-Mbappé. Mais là encore, le Real semble vouloir contrarier le directeur sportif parisien.

Vers un accord avec Erling Haaland ?

Pour remplacer Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain a coché le nom d’Erling Haaland. Le géant norvégien enquille encore les buts cette saison avec le Borussia Dortmund. L’attaquant de 21 ans compte 19 réalisations et 5 passes décisives en 16 matchs sur la campagne en cours. Bien qu’encore sous contrat avec le BVB jusqu’en 2024, cette saison sera la dernière pour « le cyborg ». Il disposerait en effet d’une clause lui permettant de partir à moindre coût de Dortmund s’il venait à finir la saison avec le dauphin du Bayern.

D’après Télémadrid, le Real serait proche de trouver un accord avec Haaland en vue son transfert l’été prochain. La source assure à ce sujet que le Norvégien serait « la cerise sur le gâteau du nouveau projet de Florentino Perez ». Le président des Merengues entend inaugurer le nouveau Bernabeu avec de nouveaux Galactiques, dont Mbappé et Haaland en figures de proue.