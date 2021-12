PSG Mercato : Real, la décision de Haaland mise sous pression

Publié par Timothy le 29 décembre 2021 à 13:03

Proche d'un départ du Borussia Dortmund, Erling Haaland se dirige tout droit vers le Real Madrid. Mais le club allemand n'a pas dit son dernier mot et a fixé un ultimatum à son poulain.

Le mercato hivernal ouvre ses portes le 1er janvier 2022 et déjà certains joueurs font parler d'eux. C'est le cas du cyborg norvégien Erling Haaland. Annoncé depuis quelques temps au Real Madrid, l'attaquant de 21 ans est aussi associé à d'autres clubs prestigieux, Manchester City, le PSG ou encore le FC Barcelone.

Si son contrat court encore jusqu'en juin 2024, Haaland pourrait bien découvrir un autre club en fin de saison. De son côté, le Borussia Dortmund souhaite à tout prix le prolonger. Pour mettre la pression à son crack norvégien et accélérer le processus de prolongation, le club allemand a décidé de lui fixer une deadline. Le média Bild révèle ainsi, ce mercredi, que le Borussia Dortmund a demandé à Haaland de prendre sa décision sur son avenir avant fin février.

Un salaire XXL pour conserver son cyborg norvégien

Le joueur et le Borussia seraient tombés d'accord pour que son avenir soit plus clair d'ici deux mois. Au cas où Erling Haaland prendrait la décision de quitter le club, le BVB aurait plus de temps pour dénicher son successeur en amont du mercato estival. Le Real Madrid reste en pole position sur le dossier. La direction madrilène entretient d'ailleurs de bonnes relations avec les dirigeants allemands. Le cyborg norvégien est aussi un grand admirateur du championnat espagnol et aurait formulé à son agent, Mino Raiola, de faciliter sa venue au Real.

Les dirigeants de Dortmund espèrent néanmoins prolonger son cybord, quitte à lui proposer un contrat plus conséquent. Il serait même question de doubler le salaire de l'international norvégien pour atteindre la somme conséquente de 16 millions d'euros annuels, avec un potentiel bonus de 8M€ offert par l'équipementier du club Puma, selon les résultats et les performances.