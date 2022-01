OM : Mauvaise nouvelle après la victoire face à Chauvigny !

Publié par Timothée Jean le 03 janvier 2022 à 11:52

Au lendemain de sa brillante victoire face à l’ US Chauvigny (3-0) en Coupe de France, l’ OM vient de recevoir une mauvaise nouvelle.

OM : De nombreux cas de Covid détectés, le match à Bordeaux menacé

Ce dimanche, l’Olympique de Marseille affrontait l’US Chauvigny en 16es de finale de Coupe de France. Et pour son premier match de l’année, l’ OM n’a pas tremblé. Les hommes de Jorge Sampaolise sont tranquillement imposés (3-0) face aux pensionnaires de national 3 et sont qualifiés pour les huitièmes de la Coupe de France, un niveau de la compétition qu’il n’a pas pu atteindre l’année dernière. Les Olympiens tenteront donc d’aller le plus loin possible dans ce tournoi.

Mais en attendant, l’ OM doit se concentrer sur la reprise du championnat. Les Marseillais affrontent les Girondins de Bordeaux ce vendredi (21h) dans la cadre de la 20e journée de Ligue 1. Sauf que la situation n’est pas des plus confortables chez les Bordelais, décimés par la vague de contamination du Covid-19. Ce sont au total une vingtaine de joueurs bordelais qui ont été testés positifs. Un nombre assez élevé pour se poser des questions sur la tenue du match Bordeaux-OM. Selon les informations de L’Équipe, cette rencontre est plus que jamais menacée.

Bordeaux va demander le report du match face à Marseille

Selon les informations du quotidien sportif, la direction des Girondins de Bordeaux va effectuer une demande du report du match face à l’ OM. Rappelons que le FCGB avait déjà effectué la même demande lors du match contre Brest, mais la FFF avait refusé sa requête. Résultat, les Girondins de Bordeaux, avec un effectif diminué, ont subi une lourde défaite 3-0 en 16es de finale de la Coupe de France.

Cette fois, les Girondins de Bordeaux se montrent très optimistes et espèrent obtenir gain de cause auprès de la LFP, qui a modifié son protocole en raison de la propagation du Covid-19. Désormais, il y a report de match que si et seulement si une équipe est privée de 20 joueurs, dont un gardien, sur les 30 inscrits. Pour l’heure, pas moins de 19 joueurs de Bordeaux, testés positifs, ont été placés à l'isolement.