OM Mercato : Jorge Sampaoli viré, son successeur déjà connu ?

Comme Pochettino au PSG, Jorge Sampaoli pourrait ne pas aller au terme de son contrat avec l’OM. Un nom est déjà évoqué pour sa succession.

Jorge Sampaoli, un bilan mitigé à Marseille ?

Mauricio Pochettino et Jorge Sampaoli connaissent la même réalité en Ligue 1. Malgré les bons résultats de son équipe en championnat avec une troisième place au classement (avec un match en moins) au terme de la première partie de saison, l’entraîneur argentin ne fait pas l’unanimité sur la Canebière. Consultant pour But Football Club, Denis Balbir estime que les résultats et le jeu proposé par l’Olympique de Marseille ne sont pas du tout convaincants. Le journaliste français se dit même déçu par le successeur d’André Villas-Boas.

« Quand je pense à l'OM, je n'arrive pas à me détacher de la déception européenne même si le parcours en Ligue 1 est pour l'heure dans les clous. Pour moi, il y a eu trop de tâtonnement dans les choix de Jorge Sampaoli : autant dans les compositions d'équipe que dans le manque de turn-over. Marseille n'avait peut-être pas, en qualité et en quantité, le groupe suffisant pour faire un bon parcours en Ligue Europa. Malgré tout, il aurait quand même été logique qu'ils sortent de cette poule. Sans être facile sur le papier, le groupe de l'OM – qui comprenait le Lokomotiv, la Lazio et Galatasaray – était jouable pour un club affichant ses ambitions », a expliqué Denis Balbir. Plus radical, un autre journaliste a carrément proposé aux dirigeants marseillais de nommer un autre coach à la place de Sampaoli.

OM Mercato : Jorge Sampaoli remplacé par Djamel Belmadi ?

En effet, lors d’un podcast sur L’Équipe, Nabil Djellit a ouvertement conseillé à Pablo Longoria de nommer le sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi, sur le banc de l’Olympique de Marseille en remplacement de Jorge Sampaoli.

« Le poste qui fait rêver Djamel Belmadi ? Moi, je pense que le poste de ses rêves, il y est, c’est l’Algérie. Ce serait bien de le voir en France puisqu’il est quand même de Champigny-sur-Marne, même s’il peut retourner dans le Golfe. De toute façon, on peut lui présenter un chèque dans le Golfe et lui dire : “Tu mets ce que tu veux.” Il peut prendre l’Arabie Saoudite, il a déjà pris le Qatar… Des offres monstrueuses, il va en avoir », a analysé le journaliste de France Footbal.

Puis d’ajouter : « Moi, si on me demandait mon opinion, j’aimerais qu’il prenne l’Olympique de Marseille parce que je crois qu’il colle complètement avec cette ville. Mais est-ce que c’est son désir ? Je n’en sais absolument rien. » Sous contrat jusqu’en juin 2023, Sampaoli ira-t-il au bout de son engagement à Marseille ou laissera-t-il la place à Djamel Belmadi, libre à compter du 31 décembre 2022 ? Affaire à suivre…