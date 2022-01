PSG Mercato : Mbappé, vers un revirement spectaculaire à Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 03 janvier 2022 à 12:52

Libre de négocier avec d’autres clubs, Kylian Mbappé est en ballottage entre le PSG et le Real Madrid. Et tout reste ouvert pour son avenir.

Kylian Mbappé déjà d'accord avec le Real Madrid ?

Dimanche, le journal El Nacional a révélé qu’au sein de la direction du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo auraient fini par comprendre qu’ils ont perdu dans le dossier Kylian Mbappé. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’attaquant de 23 ans quittera librement le club de la capitale le 1er juillet pour s’engager en faveur du Real Madrid.

Une tendance confirmée par le quotidien madrilène AS qui croit savoir que Kylian Mbappé attendrait après le 9 mars, soit après le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et le Real Madrid, pour régler les derniers détails de son transfert libre chez les Merengues.

ABC Sport se veut plus rassurant et indique qu’un accord financier existerait d’ores et déjà entre Mbappé et le Real Madrid sur la base d’un contrat de six ans, soit jusqu’en juin 2028, avec une prime à la signature de 40 millions d’euros et un salaire annuel de 21 millions d’euros. Mais à côté de l’assurance affichée dans la presse espagnole, certains observateurs en France croient encore qu’il est possible de voir le Champion du monde 2018 parapher un nouveau bail en faveur du Paris SG.

PSG Mercato : Mbappé vers une prolongation à Paris ?

Le Paris Saint-Germain parviendra-t-il à convaincre Kylian Mbappé de renoncer au Real Madrid en signant un nouveau contrat dans la capitale ? Sur les antennes de RMC Sport, Marie Martinod assure que l’enfant de Bondy va surprendre tout le monde et trouver un accord avec Nasser Al-Khelaïfi pour prolonger l’aventure avec les Rouge et Bleu. Malgré l’avancée annoncée du Real Madrid dans ce dossier, l’ancienne skieuse est convaincue que rien n’est encore perdu et voit le PSG triompher dans cette affaire.

« Le PSG pourrait garder Kylian Mbappé pour une très simple raison, car il est chez lui à Paris. Il a été biberonné à Paris, c’est sa ville et il est chez lui à Paris. Le cerveau est calé de telle manière qu’on déteste le changement… Il convient bien à son quotidien. Sa vie est réglée et ça lui permet de pouvoir travailler sur des petits détails pour être le meilleur au monde. Il n’a pas besoin de se soucier du reste. Quand tu pars, tu sais ce que tu perds, tu ne sais pas ce que tu gagnes. Pour ces raisons, je pense qu’il ne bougera pas du PSG », a notamment expliqué la consultante sportive. Reste maintenant à savoir si le Paris SG réussira ce gros coup.