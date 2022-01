ASSE Mercato : Saint-Etienne sur un joueur de Dortmund

Publié par Gary SLM le 03 janvier 2022 à 22:29

Le mercato de l’ ASSE s’emballe. Après l'OM, l'AS Saint-Étienne regarde du côté du Borussia Dortmund pour se renforcer ce mercato hivernal.

ASSE Mercato : Roman Bürki ciblé par Saint-Étienne

Ces derniers temps, l’intérêt de l’ASSE pour Steve Mandanda avait filtré dans la presse. Le dossier n’avance plus vraiment puisque le gardien marseillais semble vouloir rester dans son actuel club. Après plus de 14 saisons passées à l’Olympique de Marseille, il semble difficile à l’internationale gardien français de rebondir à l’As Saint-Étienne. Pascal Dupraz doit cependant continuer de travailler à la trouvaille d’un gardien capable d’apporter plus d’assurance dans les buts des Verts et il semble l'avoir trouvé en Allemagne.

Une information concernant un intérêt de l’ ASSE pour Roman Bürki, gardien de but de Dortmund, âgé de 31 ans, a filtré. Le club allemand ne devrait pas le retenir parce que désireux de réduire sa masse salariale, ce qui passe par le départ de certains joueurs. C’est Sainté Inside qui a relayé sur Twitter l’information en disant : « L’ASSE est intéressée par le prêt de Roman Bürki (gardien, Dortmund, 31 ans). »

ASSE Mercato : Un coup à zéro euro ?

La source indique qu’au contraire des dirigeants de l’As Saint-Étienne qui aimeraient s’offrir Roman Bürki dans le cadre d’un prêt, « le Borussia privilégie une vente pour réduire la masse salariale du club. » En réalité, le club allemand ne souhaite pas, dans le cadre d'un prêt du gardien aux Stéphanois, prendre ne charge une partie de son salaire. Outre les Verts de l’ ASSE, Roman Bürki intéressait aussi les dirigeants de l’Olympique de Marseille. Dans la perspective d’un départ de Steve Mandanda, la direction du club phocéen a pensé à explorer la piste du gardien suisse de 31 ans.

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le Borussia Dortmund, Roman Bürki est estimé à moins de 2 millions d’euros (1,8M€ plus précisément). Son transfert pourrait se faire pour beaucoup moins à cause de la volonté de ses dirigeants actuels d’économiser les 3 120 000 € de son salaire l’année prochaine. Un départ gratuit du portier pourrait même faciliter les choses.