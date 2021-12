OM Mercato : ASSE, c’est déjà réglé pour Steve Mandanda !

Publié par Timothée Jean le 30 décembre 2021 à 13:00

Courtisé par l’ AS Saint-Étienne ces derniers jours, Steve Mandanda sait ce qu'il veut pour son avenir et surtout lors de ce mercato hivernal.

OM Mercato : L’ASSE déjà fixé pour Steve Mandanda

Après un mercato estival très mouvementé avec l’arrivée d’une dizaine de recrues, l’ Olympique de Marseille s’apprête une nouvelle fois à vivre un mercato agité en janvier. Avec une situation économique difficile, les dirigeants de l’ OM devront se débarrasser de quelques joueurs indésirables avant de recruter. Et parmi les potentiels partants, le nom de Steve Mandanda est souvent ressorti.

Le gardien de but expérimenté de l’ Olympique de Marseille a perdu son statut d'indéboulonnable cette saison. Il doit désormais se contenter d’un faible temps de jeu, au profit de Pau Lopez, qui s’est rapidement imposé dans les cages phocéennes. Une relégation difficile à supporter pour le gardien de 36 ans. En quête de gardien de but expérimenté, l’ AS Saint-Étienne compte profiter de la situation pour s’attacher les services du portier marseillais. Le club stéphanois s'est même récemment renseigné sur la disponibilité de Steve Mandanda en vue de le recruter sous la forme d’un prêt. Tandis que l’AS Monaco serait également sur le coup. Mais ces prétendants risquent d’être déçus.

Steve Mandanda n'envisage pas un départ

Face aux nombreuses rumeurs qui circulent sur son avenir, Steve Mandanda semble avoir pris une décision radicale à quelques jours de l'ouverture du mercato hivernal. L’Équipe indique que le champion de monde 2018 ne se voit pas quitter l’Olympique de Marseille cet hiver. La raison ? Le natif de Kinshasa reste profondément attaché à son club et aurait refusé plusieurs offres afin de poursuivre son séjour à Marseille. Sauf un retournement de situation, "El Fenomeno" va donc rester à l’ OM cet hiver et tentera de retrouver la confiance de l'entraîneur Jorge Sampaoli.