PSG Mercato : 50M€, le Real a tenté un coup de folie à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 04 janvier 2022 à 18:56

La situation contractuelle de Kylian Mbappé avec le PSG fait bien des heureux en Europe. C’est notamment le cas du côté du Real Madrid.

Le Real Madrid a fait une nouvelle offre au PSG

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Depuis le 1er janvier dernier, l’attaquant de 23 ans est libre de négocier avec d’autres clubs afin de parvenir à un accord pour un départ gratuit l’été prochain. Mais il se trouve que le Real Madrid, annoncé comme le grand favori pour accueillir l’international français, n’est pas du genre à trop patienter.

En effet, profitant d’une interview avec La Gazzetta dello Sport du jour, Giovanni Branchini, agent de joueurs italien proche de Carlo Ancelotti, a lâché une bombe sur le dossier Mbappé. En effet, ce proche de l’entraîneur du Real Madrid assure que les Merengues ont formulé une offre de 50 millions d’euros à l’endroit du Paris Saint-Germain afin de recruter l’ancien attaquant de l’AS Monaco durant ce mercato hivernal.

« Le Real Madrid a fait au PSG une nouvelle offre de 50 millions d'euros pour signer Mbappé ces derniers jours. Maintenant, cela dépend du PSG. Je ne sais pas ce qui va se passer », a-t-il expliqué ce mardi. Le Real Madrid ne voudrait donc pas attendre six mois avant de récupérer Mbappé gratuitement, mais le voudrait maintenant. Une rumeur que le club espagnol n’a pas voulu laisser prospérer bien longtemps puisqu’un démenti est rapidement venu de Madrid sur ce sujet.

Le Real Madrid dément une nouvelle offre pour Mbappé

Présent en conférence de presse ce mardi, Carlo Ancelotti a bien évidemment été interrogé sur la sortie de son ami Giovanni Branchini. Mais comme il fallait s’y attendre, le coach du Real Madrid a préféré botter en touche. « Parler de joueurs qui ne sont pas là ne me semble pas juste. Branchini est un ami et je ne vais rien dire de plus », a notamment déclaré le technicien italien. De son côté, la direction du club madrilène a tenu à dénoncer cette manipulation de l’opinion auprès de La Cadena COPE.

« Le Real Madrid dément avoir fait une offre de 50 millions d'euros au PSG pour recruter Mbappé lors du mercato d'hiver. Il n'a pas fait cette offre ni aucune autre », a tweeté le journaliste Melchor Ruiz après un entretien téléphonique avec un membre de la direction du Real Madrid. Kylian Mbappé ne pense d’ailleurs pas à un départ cet hiver. Après son triplé de lundi soir en Coupe de France, le numéro 7 du PSG a notamment confirmé que : « ce qu’on peut me souhaiter en 2022 ? La santé, le bonheur, et plein de titres avec le PSG et l’équipe nationale. »