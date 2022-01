PSG : Kylian Mbappé, une grosse info Mercato tombe avant Vannes !

Publié par JEAN-LUC D le 03 janvier 2022 à 18:54

Avant le 16e de finale de la Coupe de France entre Vannes et le PSG, ce soir, l’avenir de Kylian Mbappé a été évoqué par la presse espagnole.

Kylian Mbappé, déjà un accord avec le Real Madrid ?

Depuis le 1er janvier dernier, Kylian Mbappé peut librement négocier avec d’autres clubs en vue d’un départ gratuit à l’issue de la saison. L’attaquant de 23 ans n’ayant pas prolongé son bail qui expire le 30 juin prochain. Et depuis, la presse espagnole s’emballe. Josep Pedrerol, le présentateur de la célèbre émission El Chiringuito, a révélé ce lundi sur les réseaux de son émission que l’international français se prépare déjà à déménager à Madrid l’été prochain.

Selon, l’affaire serait d’ores et déjà réglée entre le Real Madrid et le numéro 7 du PSG. « L'accord avec le Real Madrid est conclu. Il n'y a aucun problème d'argent », assure le journaliste espagnol, qui précise que Mbappé attend le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Real pour finaliser son transfert chez les Merengues. Toutefois, la même source ibérique indique que l’entourage du Champion du monde 2018 ne voit pas les choses de la même façon que lui.

PSG Mercato : Le forcing du clan Mbappé en faveur de Paris

Après plusieurs tentatives vaines, le Paris Saint-Germain n’a pas encore abandonné totalement l’idée de prolonger Kylian Mbappé. Le Qatar serait ainsi disposé à le couvrir d’or ainsi que sa famille afin de parvenir à le garder quelques années de plus à Paris. Une tendance confirmée par Josep Pedrerol qui annonce que « l’entourage même de l’intéressé fait actuellement pression pour le voir signer deux ans de plus au PSG. »

Rien n’est donc encore perdu pour le Paris Saint-Germain même si le Real Madrid avait déjà le « oui » de Mbappé pour une signature en juin et qu’il était « tranquille » sur ce dossier. « Mbappé annoncera en premier qu’il quitte le PSG pour le Real Madrid. Il ne dira néanmoins rien avant la fin de la saison. Après avoir fait signer Mbappé, le Real Madrid s’attaquera à Erling Haaland. Au club, on a fait savoir que ce dernier serait enchanté de venir, mais la priorité n°1 reste Mbappé », explique Pedrerol.

Le feuilleton Mbappé est donc encore loin d’avoir livré son verdict.