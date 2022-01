FC Nantes Mercato : Accord signé, Kolo Muani gâche tout !

Publié par Timothée Jean le 07 janvier 2022 à 20:36

Malgré un accord économique entre le FC Nantes et Fribourg, Randal Kolo Muani refuse de rejoindre le club allemand cet hiver. De quoi faire les affaires de l’ OM ?

FC Nantes Mercato : Kolo Muani recale Fribourg

Véritable révélation de Ligue 1 la saison dernière, Randal Kolo Muani (23 ans) est sans doute en train de vivre ses dernières semaines sous le maillot du FC Nantes. Sous contrat jusqu’en juin prochain, le jeune attaquant français n’a toujours pas prolongé et ses dirigeants semblent aujourd’hui à court d’arguments pour le convaincre de rester.

Récemment, Randal Kolo Muani avait lui-même affirmé qu’il passe « sa dernière saison à Nantes ». Conscient des velléités de départ de son joueur, la direction du FC Nantes a décidé de le vendre cet hiver afin d’éviter qu’il parte gratuitement dans six mois. Cette décision a rapidement alerté ses prétendants, dont le SC Fribourg. Le club allemand a intensifié les négociations ces derniers jours pour arracher sa signature du jeune attaquant nantais.

Et selon les informations de RMC Sport, les dirigeants de Fribourg et leurs homologues du FC Nantes sont tombés d’accord pour le transfert de Randal Kolo Muani à hauteur de 9 millions d’euros. Le club allemand envisageait même d’acheter le buteur dès cet hiver, puis de laisser en prêt aux Canaris jusqu’à la fin de la saison. Il ne restait plus qu’à trouver un accord avec le joueur afin de boucler le deal. Et c’est là que les choses se compliquent, car Randal Kolo Muani semble peu enclin à rejoindre l’actuel troisième de Bundesliga.

D'autres clubs se positionnent pour Kolo Muani

Joint par la radio sportive, l’entourage de l’attaquant a confirmé cette tendance, expliquant que le joueur de 23 ans ne se voit pas quitter le FC Nantes avant la fin de son contrat. Ce refus pourrait bien faire le bonheur des autres prétendants. En quête de renfort offensif, l’ OM suit de très près la situation du buteur nantais, libre de s’engager avec le club de son choix dès cet hiver. L’AC Milan et l’Eintracht Francfort seraient également positionnés sur cette piste offensive en vue d’un transfert gratuit en juin prochain.

Néanmoins, Fribourg ne perd pas espoir pour Randal Kolo Muani. Malgré ce premier refus, les dirigeants allemands comptent revenir à la charge avec de nouveaux arguments financiers. Selon la source, Fribourg serait prêt à offrir un contrat de cinq ans avec une prime à la signature d’un million d’euros pour arracher la signature du buteur nantais. Les négociations se poursuivent dans ce sens.