PSG Mercato : Mbappé, le clan de l’Émir du Qatar lâche une bombe

Publié par JEAN-LUC D le 08 janvier 2022 à 19:51

En fin de contrat en juin, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le PSG. Un proche de l’Émir du Qatar s’est confié sur ce dossier.

Kylian Mbappé va quitter le PSG

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé se dirige vers un départ inéluctable du Paris Saint-Germain. Même du côté de Doha, les propriétaires qatariens du club de la capitale semblent désormais résignés pour l’international français de 23 ans. En effet, en marge du Rallye-Dakar auquel il participe en tant que pilote, le Qatari Nasser Al-Attiyah, cousin du Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, propriétaire du PSG, a ouvertement avoué dans les colonnes du Mundo Deportivo que Mbappé est resté ferme sur sa position et qu’il va quitter la France en fin de saison.

« Vous le savez déjà. C’est difficile de retenir quelqu’un quand il veut partir », a répondu le prince qatari à la question de savoir si le numéro 7 parisien allait rejoindre le Real Madrid l’été prochain. D’ailleurs, Nasser Al-Attiyah assure que le PSG s’est fait une raison et considère Lionel Messi comme la tête de gondole de son projet.

Malgré toutes les tentatives de ses dirigeants du Paris Saint-Germain pour le convaincre, Kylian Mbappé est resté intransigeant et va donc rejoindre librement le Real Madrid au terme de l’exercice en cours. Nasser Al-Khelaïfi et les siens étaient pourtant disposés à le couvrir d’or afin de le retenir chez les Bleu et Rouge. Désormais, le Qatar, qui promet une Coupe du Monde 2022 des plus fantastiques, considère Messi comme le symbole du club.

« Au club, Messi est le numéro un. Il a tout gagné et joue très bien malgré son âge. Je ne peux rien vous révéler concernant la Coupe du monde sauf que vous ne verrez jamais de votre vie une Coupe de monde comme celle que vous verrez au Qatar », a précisé le membre de la famille royale de Doha.

Selon plusieurs sources locales et espagnoles, Mbappé a déjà conclu un accord avec Florentino Pérez sur la base d’un contrat de six ans, soit jusqu’en juin 2028, avec à la clé un salaire de 21 millions d’euros par saison et une prime à la signature de 40 millions d’euros. L’enfant de Bondy attendrait la fin du huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre les deux clubs pour officialiser sa décision.