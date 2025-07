ASSE : Saint-Etienne annonce un changement important

L’ASSE se prépare à vivre un moment unique avec ses supporters alors que les Verts viennent de débuter la pré-saison. La présentation officielle du nouveau maillot domicile 2025-2026 est fixée au 2 juillet, mais avec un léger changement annoncé par la direction de Saint-Etienne.

ASSE : Une Guinguette pour réunir le Peuple Vert

Pour la saison à venir, l’AS Saint-Étienne innove en lançant la Guinguette des Verts, une manifestation ouverte à tous qui se tiendra sur l’esplanade de la Cité du Design. Ce choix d’un lieu symbolique, en pleine Biennale internationale du Design, illustre l’ambition du club de se renouveler tout en rendant hommage à son riche patrimoine.

L’ouverture des portes, initialement prévue à 15h, est repoussée à 17h, comme l’a révélé le club dans un communiqué, avec des animations dédiées aux enfants et dix stands créatifs pour divertir les visiteurs sous le soleil estival. Ce changement est dû aux fortes chaleurs annoncées. Trois joueurs du groupe professionnel seront présents pour assurer un lien direct avec les supporters. ℹ️🥵 En raison des fortes chaleurs annoncées, l'ouverture de la Guinguette des Verts se fera ce mercredi à 17h, et non à 15h comme annoncé !



La révélation du nouveau maillot domicile est maintenue à 19h ! 👀



À 19h, la révélation du nouveau maillot domicile ainsi que celui des gardiens viendra marquer le point d’orgue de la soirée. La boutique officielle proposera en simultané la vente de ces nouvelles tenues. L’ASSE continue ainsi d’affirmer sa volonté d’innover en créant des moments de partage conviviaux et originaux.