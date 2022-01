LOSC Mercato : Lille signe une pépite au milieu de terrain !

Publié par Thomas le 14 janvier 2022 à 15:31

Toujours à l'affût de très bons coups sur le marché des transferts, Olivier Létang et le LOSC viennent de signer un grand espoir camerounais.

LOSC Mercato : Lille recrute Carlos Baleba

Tout s’agite dans le Nord de la France. Après le départ de Jonathan Ikoné et Thiago Maia, les Dogues souhaitent se montrer entreprenants cet hiver, profitant des maigres opportunités du mercato pour se renforcer davantage. Auteur d’une première partie de saison en dents de scie, le LOSC pense à l’avenir et aux saisons futures. Et justement, le club vient d’acter une très jolie signature allant dans ce sens ce vendredi.

Comme annoncé sur son compte Twitter, Lille s’est attribué les services d’un jeune milieu camerounais, grand espoir de l’Ecole des Brasseries du Cameroun, Carlos Baleba. « Avec l’arrivée de Carlos "Noom Quomah" Baleba (18 ans), c’est un nouveau jeune talent qui rejoint les rangs du LOSC. Formé à l’École de Football des Brasseries du Cameroun, le prometteur milieu de terrain camerounais s’est engagé avec le LOSC jusqu’en 2026. » Le joueur débutera dans un premier temps avec le groupe réserve, entraîné par Stéphane Pichot.

Un milieu box-to-box

Avec cette signature, le LOSC renforce son entrejeu considérablement impacté par le départ cet été de Boubakary Soumaré l’été dernier (parti à Leicester). Le jeune Baleba est décrit comme un joueur très polyvalent, style « box-to-box » à l’image d’un Paul Pogba ou d’un Milinkovic-Savic. Un gaucher que Lille décrit comme « un joueur de projection, capable de "casser" les lignes ». Pour info, le milieu de 18 ans est issu du même centre de formation qu’un certain Samuel Eto’o. Le club nordiste précise que son profil était étudié par de nombreux clubs en Europe.

Une très belle arrivée donc chez les champions de France 2021, annonciatrice peut-être d’une autre venue, cette fois-ci en attaque où les dirigeants multiplient leurs pistes ces derniers jours.