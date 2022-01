LOSC Mercato : Deux nouvelles pistes pour remplacer Ikoné

Publié par ALEXIS le 08 janvier 2022 à 01:36

À la recherche du remplaçant de Jonathan Ikoné, transféré à la Fiorentina, le LOSC lorgne Romain Faivre ou encore Zinédine Ferhat.

Le LOSC cherche le successeur de Jonathan Ikoné

Pour se renforcer pendant ce mercato de janvier 2022, suite au transfert de Jonathan Ikoné à l’ACF Fiorentina, le LOSC explore plusieurs pistes. La piste prioritaire du président Olivier Létang va tout droit vers Ludovic Blas du FC Nantes. Mais le transfert de ce dernier s’annonce compliqué, car il est l’actuel meilleur buteur des Canaris et Antoine Kombouaré ne souhaite pas affaiblir son équipe lors de la deuxième moitié de saison décisive. Outre Ludovic Blas (24 ans), dont la cote est estimée à 16 M€, le nom de l’international sud-coréen Kang-in Lee (20 ans, Majorque) ou encore celui de Cédric Bakambu (avant-centre libre, 30 ans) ont été associés au Lille OSC récemment.

Romain Faivre et Zinédine Ferhat visés par Lille OSC

Ce vendredi, RMC Sport révèle deux pistes lilloises pour la succession d’Ikoné. La première mène vers Romain Faivre, milieu de terrain du Stade Brestois 29. Le joueur de 23 ans (auteur de 18 matchs et 7 buts en Ligue 1 cette saison) est sous contrat jusqu’en juin 2025 et sa valeur marchande est estimée à 15 M€, soit un peu plus de l’indemnité de transfert de Jonathan Ikoné (14 millions d'euros).

La deuxième cible évoquée par la source est Zinédine Ferhat (28 ans). Ce dernier est aussi dans le viseur de l’ ASSE cet hiver. Libre dans six mois, l’international algérien (7 sélections) fait le forcing pour quitter le Nîmes Olympique (Ligue 2). Les Crocos sont donc contraint de le vendre lors de la présente fenêtre de transfert, afin d’en tirer profit, sinon il partirait libre en juin. Selon Transfermarkt, le polyvalent milieu droit vaut 4,5 M€ sur le marché.