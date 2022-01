PSG Mercato : Mbappé, Leonardo proche d’un coup impressionnant ?

Publié par JEAN-LUC D le 14 janvier 2022 à 23:01

Le PSG ne compte pas laisser Kylian Mbappé filer librement au Real Madrid. Et Leonardo travaille activement en coulisses sur ce dossier.

Kylian Mbappé discute avec le PSG

Après quatre saisons et demie au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est désormais libre de s'engager dans un nouveau club l’été prochain. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2022, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco n’a pas renouvelé son bail est donc libre depuis le 1er janvier de négocier avec le club de son choix.

Selon les révélations du journal espagnol Marca, qui a fait le point sur le parcours de l’international français de 23 ans dans un documentaire bientôt disponible, le transfert de Mbappé pourrait inclure « la plus grosse prime à la signature de l’histoire » du football. Si certains médias espagnols évoquaient récemment la possibilité d’un bonus de plus de 100 millions d’euros pour le joueur et son agent en cas de transfert gratuit, les rumeurs reprennent de l’ampleur avec un PSG de plus en plus déterminé à conserver son joyau français.

En effet, le journaliste Julien Maynard de Téléfoot a révélé ce vendredi que le natif de Bondy, qui a brièvement discuté avec Leonardo au Camp des Loges ce jour, se serait vu offrir une prolongation de courte durée par le directeur sportif du club de la capitale.

« Comme évoqué il y a quelques mois par RMC Sport et ce vendredi par Téléfoot, les discussions ne sont pas rompues entre Kylian Mbappé et le PSG. En fin de contrat cet été, l’attaquant français se concentre pour l’heure sur sa saison. Mais le dialogue porte désormais sur une possible prolongation de courte durée », explique le journaliste sportif.

Le PSG pourrait donc convaincre Mbappé de signer un nouvel engagement afin d’éviter un départ gratuit à l’issue de la saison avec la promesse d’un transfert négocié durant l’été 2023. Pour l’heure, le protégé de Mauricio Pochettino n’aurait pas encore fait connaître sa décision.

PSG Mercato : Mbappé rendra sa décision en fin de saison

Julien Maynard confirme que « la priorité absolue » au Paris Saint-Germain en ce moment, c’est la prolongation de Kylian Mbappé. « Les discussions se poursuivent entre les dirigeants et l’entourage de la star (…) Mais la position du joueur reste pour le moment inchangée, il veut se concentrer sur la fin de saison avec le PSG avant de prendre une décision sur son avenir », précise le confrère.

Alors que le PSG et le Real Madrid se mènent une bataille sans merci pour obtenir sa signature, le coéquipier de Lionel Messi et Neymar souhaite rester concentré sur ses objectifs de la saison avant de prendre la moindre décision sur son futur. Toutefois, si Leonardo venait à arracher un accord à l’ex-Monégasque, les deux parties y trouveraient leur compte puisque le partenaire de Karim Benzema resterait au PSG durant la Coupe du monde 2022 organisée au Qatar, avec la garantie d’obtenir un bon de sortie lorsqu’il le souhaitera.

Affaire à suivre donc…