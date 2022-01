PSG Mercato : Paris ou Madrid, le choix de Mbappé dévoilé

Publié par Ange A. le 13 janvier 2022 à 07:04

Libre de s’engager avec le club de son choix suite à la non-prolongation de son contrat, Kylian Mbappé aurait tranché pour son futur.

Le choix final de Kylian Mbappé révélé

Comme Paul Pogba et Hugo Lloris, Kylian Mbappé fait partie de ces champions du monde tricolores en fin de contrat. L’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pas renouvelé son contrat. L’avant-centre de 23 ans est désormais libre de s’engager avec le club de son choix. Sauf surprise, c’est au Real Madrid que l’ancien Monégasque devrait partir poursuivre sa carrière. Une tendance encore confirmée par Julien Laurens. « Il dit toujours qu’il n’a pas vraiment pris sa décision, ce qui pourrait être un mensonge et il sait qu’il va peut-être déjà au Real Madrid. Mais il n'a encore rien signé avec le Real Madrid et, pour l’instant, il se concentre sur la deuxième partie de la saison », assure le journaliste à Sky Sports.

D’énormes regrets pour le PSG

La signature de Lionel Messi n’aura donc pas convaincu Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain. Malgré l’arrivée de l’Argentin l’été dernier, l’attaquant du PSG poussait pour un transfert au Real Madrid. Les Merengues étaient même passés à l’offensive pour recruter le crack parisien. Mais le board francilien a repoussé toutes les offres du Real en espérant prolonger le contrat de son attaquant. Lequel devrait donc quitter la capitale en tant que joueur libre. Une grosse perte se profile donc pour le PSG.

Auteur de 18 buts et 12 offrandes, le champion du monde tricolore est le Parisien le plus décisif cette saison. Paris avait déboursé 180 millions d’euros pour son transfert de Monaco en 2017. Le club francilien s’apprête donc à enregistrer un véritable coup dur avec le départ gratuit de Mbappé qui se profile. Le Real, futur adversaire du PSG en Ligue des champions, de son côté peut se frotter les mains avec cette belle affaire à zéro euro.